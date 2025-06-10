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「我祖籍泰州 馬上能出戰」 前國腳毛劍卿自薦踢蘇超

中國新聞組／北京10日電
前國腳毛劍卿在直播中稱願意踢蘇超。（取材自極目新聞）
前國腳毛劍卿在直播中稱願意踢蘇超。（取材自極目新聞）

被稱為「蘇超」的首屆江蘇城市足球聯賽最近火爆出圈，連前國腳毛劍卿也自薦想參加比賽，他在一場直播說自己祖籍泰州，「需要我的話我馬上出戰」。但泰州市體育局工作人員回應，現階段泰州隊的名單已經確定，不好更改。

來源：YouTube

極目新聞報導，1986年出生的毛劍卿司職前鋒，曾代表中國國家隊出場11次，攻入兩球，已於2020年退役。近日他在一場直播中透露對蘇超比賽的心得，「踢職業聯賽還沒這麼激烈呢」。直播間有網友說想看他踢蘇超，毛劍卿調侃說：「都想害我，用擔架抬我下去。」不過他又說：「我祖籍是泰州的，需要我的話，就趕緊叫領隊來聯繫我，我馬上出戰。」

毛劍卿表態想參加蘇超隨即引發網友熱議，不少人認為蘇超的賣點就是不圖金錢，就圖給本隊本地人爭口氣，如果讓國足專業運動員來踢，就失去了原本的「草根性」；更有人批評毛劍卿是來蹭熱度的，「不要來汙染了一片歡樂的淨土」。

泰州市體育局工作人員則表示，他們已注意到毛劍卿的表態，對其表示歡迎。但現階段泰州隊的名單已經確定，不好更改。

據了解，在蘇超第一階段循環賽中，球員若想代表一個城市參賽，必須戶籍或學籍在該市，或在該市職業俱樂部打滿五年。若以此標準，毛劍卿暫時還沒有資格代表泰州參加蘇超。至於未來他是否有資格，泰州市體育局工作人員表示，這要看組委會的規定，「我們只能根據組委會的規則和要求，看下一階段可不可以進行換人或增補。」

另據江蘇媒體報導，國腳武磊的戶籍仍然是其出生地南京，南京隊也確認，武磊確實有代表家鄉出戰蘇超的資格。

國腳也想踢蘇超，為這場地方賽事的熱度再添柴火，在球迷和網友樂見各隊「互撕」時，江蘇已經悄悄登頂流量冠軍，名利雙收。江蘇省體育產業集團預測，整個蘇超賽季將創造超過3億元人民幣(約4177萬美元)的綜合經濟效益，蜂擁而至的觀賽人流，直接帶動著江蘇各市地方旅遊經濟的發展。

根據江蘇省體育局數據，在端午假期裡，共計有超過18萬名球迷湧進省內各主場城市觀賽，在人潮帶動錢潮的趨勢下，江蘇智慧文旅平台相關監測指出，短短三天假期內，主場6個城市的銀聯異地渠道文旅消費總額增長14.63%。

球員時代的毛劍卿。 （取材自極目新聞）
球員時代的毛劍卿。 （取材自極目新聞）

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