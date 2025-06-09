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國足在世界杯提前出局 卻包1座酒店踢「最後一戰」 網開酸

中國新聞組／北京9日電
國足回到重慶下榻酒店。（視頻截圖）
國足回到重慶下榻酒店。（視頻截圖）

中國國足日前以0：1不敵印尼大軍，提前一輪結束了晉級世界杯決賽圈的希望；10日晚是18強賽的最後一戰，又恰逢主場作戰，為了讓球員有一個不被打擾的環境，足協為國足在重慶包下了整個酒店60多個房間。不少網友瞬間破防：「23個人住60間房？一人兩間，還是早中晚換著睡？」、「這次不是場上的表現，而是場下的排場」，還有人酸「差生文具多」。

綜合北青體育、網易報導，中國多家媒體都表示，國足這次花了大價錢將該酒店的所有房間都包了下來，這是為了不讓球迷接近球員，從而保證球員不被外界干擾、全力備戰同巴林隊的「榮譽之戰」。

這一場所謂的「榮譽之戰」，說到底是因為國足已無緣2026年世界杯。國足客場挑戰印尼，結果在8萬印尼球迷山呼海嘯般的主場聲浪中，0：1敗下陣來。面對這樣的結局，誰都清楚，接下來的比賽更多是「面子工程」，踢給球迷看、踢給媒體看，也踢給中國足球殘存的尊嚴看。

據悉，國足此次下榻的是一家名為明月湖未來酒店的賓館。在網絡上，該酒店的單人房均價是600元（下同，人民幣，約83.5美元）。此外，它還有一些更高級的房型，價格在1000-2000元之間。酒店一共有60多間房。

按照一個房間600元一晚算的話，國足每天的房費就得4萬元。而從6月7日入住到6月11日離店，國足在這家酒店一共要住5晚。這樣算下來，國足此次住宿費一共要花掉20萬元（約2.8萬美元）。

由於傷病和停賽，胡荷韜、韋世豪已經離隊，國足剩餘球員在23-25人之間。網友戲稱：「國足就是厲害，球場進不了球，但我住的房間多啊」、「1人平均2間房？每晚換著住？」、「純屬浪費錢」、「都爛成這個樣子了，直接重慶隊宿舍基地安排一晚得了，還至少省了十幾萬不必要的開支」。

體壇周報報導稱，國足此次封閉集訓，是為了讓球員「心無旁騖」，全力準備這場最後的比賽。不只是記者被擋在外面，連工作人員也被嚴格篩查，確保任何「外部干擾」都進不來。如果國足能在重慶擊敗巴林，給球迷一個體面的告別，那麼這筆開銷也許可以被原諒；但如果依舊是無精打采、毫無鬥志的表現，恐怕再五星的住宿也掩蓋不了場上的乏力。

中國國家男子足球隊客場0比1不敵印尼隊，提前出局無緣世界杯，圖為中國隊球員劉殿座...
中國國家男子足球隊客場0比1不敵印尼隊，提前出局無緣世界杯，圖為中國隊球員劉殿座（右二）、王大雷（右一）等在賽後難掩失落。（中新社）
據媒體人發布視頻，國足主帥伊萬科維奇在賽前訓練時看上去依舊神情閒適、悠然自得。（...
據媒體人發布視頻，國足主帥伊萬科維奇在賽前訓練時看上去依舊神情閒適、悠然自得。（視頻截圖）

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