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四川德陽龍舟賽火爆全網 曝光量近千萬條次

中國新聞組╱北京9日電
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水上舞台「吸睛」，無人機表演壯觀。(本報德陽傳真)
水上舞台「吸睛」，無人機表演壯觀。(本報德陽傳真)

剛剛過去不久的端午節，四川德陽頻頻登上「熱搜榜」。當地舉辦的端午龍舟公開賽、龍舟體育文化活動盛況空前，相關報導、短視頻（短影音）在微信、微博、抖音、快手等平台廣泛傳播，全網曝光量近千萬條次。

端午期間，2025龍舟大聯動暨「划遍四川」德陽端午龍舟公開賽在當地旌湖舉行。47支來自江西、廣東、重慶等地的龍舟隊齊聚，展開激烈角逐。比賽設公開組、本地組和大眾組。公開組專業隊伍展現高超競技水準；15支本地組隊伍以訂製龍舟槳板在直道賽中奮力拚搏；12支大眾組成員來自社會各界，讓龍舟運動走進普通市民群眾。

期間舉辦的端午龍舟體育文化活動同樣吸睛。在旌湖德陽之窗，「水陸空」全景沉浸式演繹龍舟文化主題光影秀場。獨竹漂表演「雲氣湧動」以及合唱、原生態音樂、無人機歌舞等節目輪番上陣，融合多元藝術形式，盡顯端午文化魅力。

此外，端午詩歌誦讀大會則通過經典詩詞傳承端午文化內涵。

此次系列活動的成功舉辦，不僅吸引了現場觀眾超40萬人次，為廣大市民遊客帶來了歡樂與激情，更弘揚了端午傳統文化，進一步提升了德陽城市形象，為當地文體事業發展注入強勁動力。

端午節 微信 無人機

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