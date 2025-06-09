我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

廣東11企業闖進人形機器人百強 產業規模逾2200億元

中國新聞組╱北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

近年來，廣東密集推出一系列支持人工智慧與機器人產業創新發展的政策措施，憑藉完備的產業鏈和雄厚的工業基礎，廣東正加快打造全球人工智慧與機器人產業的創新重鎮。

中新社報導，數據顯示，2024年，廣東人工智慧核心產業規模超過2200億元（人民幣，下同），廣東省人工智慧核心企業超過1500家。機器人方面，廣東已形成以廣州、深圳、佛山、東莞為核心，珠三角協同發展的機器人產業格局。 　　

根據國際知名投行摩根史坦利今年發布的全球人形機器人領域上市公司百強名單，廣東共有11家企業入選，包括廣汽集團、小鵬汽車、比亞迪、騰訊、優必選、速騰聚創等。 　　

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬近日在廣州透露，目前小鵬汽車年度人工智慧（AI）研發投入超40億元，未來十年，將構建全棧（Full Stack）自研的AI生態體系。希望在明年下半年，小鵬汽車量產的人形機器人能夠在部分場景率先落地。　　

據了解，小鵬汽車人形機器人IRON不僅擁有擬人化的外觀和行走姿態，更憑藉自研的靈巧手，可挑戰工廠流水線中的高精度操作任務。何小鵬表示，中國人形機器人產業鏈正在加速崛起，廣東在汽車工業方面很強，相信下一個十兆級的人形機器人市場也會在廣東。 　

中國科學院院士丁漢指出，人形機器人要實現廣闊的應用，最核心的還是要解決智能計算大腦、多維視覺感知、多指靈巧手和雙足運動系統。其中，多指靈巧手是人形機器人邁向工業化的最核心技術之一。 　　

深圳市速騰聚創科技有限公司研發的第二代靈巧手Papert2.0具有20個自由度，最大負載5000克，在指尖指腹和手掌上共有14個力傳感器，配合機械臂及其控制系統，可完成精細動作。　

「我們希望將靈巧手的感知能力和操作能力結合，它可以應用在工業場景中，在不改造基礎設施的情況下模擬人手進行操作。我們的靈巧手有望在今年進行量產。」深圳市速騰聚創科技有限公司市場總監謝闐地介紹。

帕西尼感知科技（深圳）有限公司是一家專注於觸覺傳感器技術及人形機器人研發的高科技企業，其推出的靈巧手已在醫療、工業等領域應用。該公司CEO許晉誠表示，粵港澳大灣區給企業提供的不只是上下游產業鏈，也給我們足夠發揮的大舞台，在這裡，我們可以「足不出戶」就完成人形機器人的製造。 　　

廣州正以智慧裝備與機器人產業為引擎，推動傳統製造業向高端化、智能化轉型。而深圳在人形機器人產業、無人機以及新能源汽車等領域展現出領先地位。

人形機器人 人工智慧 AI

上一則

四川德陽龍舟賽火爆全網 曝光量近千萬條次

下一則

高考啟動AI防弊 異常行為0.5秒內報警 考生憂侵犯隱私

延伸閱讀

亞馬遜研發機器人送貨員 測試納入宇樹科技機器人、DeepSeek模型等

亞馬遜研發機器人送貨員 測試納入宇樹科技機器人、DeepSeek模型等
魏哲家：人形機器人有成果「多買台積股票」 否認技術外流質疑

魏哲家：人形機器人有成果「多買台積股票」 否認技術外流質疑
榮耀跨界攻人形機器人 推進100億美元拓展AI戰略

榮耀跨界攻人形機器人 推進100億美元拓展AI戰略
亞裔傳統月 曼哈頓華埠展廣東台山文化

亞裔傳統月 曼哈頓華埠展廣東台山文化

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　