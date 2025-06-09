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數學天才「韋神」開號3天 粉絲就破2千萬 碰瓷帳號來了

中國新聞組／北京9日電
韋東奕在視頻中自我介紹。（取材自大象新聞 ）
韋東奕在視頻中自我介紹。（取材自大象新聞 ）

被稱做「韋神」的數學天才韋東奕近日開通抖音帳號引來全網關注，截至今天上午，開通才三天已有2296萬粉絲，不過韋東奕的話題熱度也引來大批碰瓷帳號帶貨謀利，韋東奕的缺牙也被牙科拿來商業引流，央視前主持人趙普、多家媒體及大批網民紛紛呼籲韋東奕任教的北京大學介入及關心，因為韋神的牙齒不是他一個人的事，保護學者健康就是守護國智力資源。

北大「韋神」粉絲突破2000萬。（取材自大象新聞）
北大「韋神」粉絲突破2000萬。（取材自大象新聞）

據新民晚報報導，6月5日晚，北京大學助理教授韋東奕在抖音開通個人社交平台帳號，發布視頻和網民打招呼，吸引粉絲無數，截至今天上午，粉絲數已突破2296.5萬，且還在不斷增加中。但隨之而來名為「韋東奕嚴選」、「韋神」、「韋神女友」等碰瓷帳號也陸續出現，其中有人甚至使用韋東奕的頭像趁機賣貨，並被牙科用作商業引流稱「韋神講課被牙疼打斷」蹭熱度。

經網民檢舉，抖音客服稱已關閉這些帳號，韋東奕本人帳號也更改名稱。另有31個「韋神」相關商標被申請註冊，其中有「韋神饅頭」、「韋神涼白開」，涉及醫療、食品、教育等領域，19個商標已註冊成功。韋東奕親屬表示，以上商標與韋東奕本人無關，後續將採取法律手段進行維權打擊以韋東奕之名斂財的行為。

韋東奕在其發布視頻中的缺牙和消瘦也引來網民對其健康的關心。韋東奕家屬回應，韋東奕牙齒的問題有很多原因，患牙周炎曾治療多次，今年暑假會再帶韋東奕去檢查。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，如果韋東奕本人身體健康問題與其工作環境或者方式具有因果關係，校方有義務通過調整工作安排、提供醫療支持等方式保障其勞動安全。韋東奕如果其存在生活技能缺失等特殊情況，家人作為其近親屬，在一定程度上負有照顧和監護責任。

另據大象新聞，包括央視前主持人趙普、多家媒體及網民都紛紛呼籲北京大學介入關心韋東奕被碰瓷和他的健康，有評論稱「韋神的牙齒不是他一個人的事」，「保護學者健康就是守護國家智力資源」。大皖新聞評論指出，一個正值學術黃金期的青年才俊，卻面臨牙齒提前「退役」的尷尬，顯示多數高校缺乏系統的健康促進機制。改變這一現狀需要多方協同努力。

現代快報引述南京市中西醫結合醫院口腔科主任周俊波表示，從視頻中來看，韋東奕牙齒脫落或已到牙周炎中晚期，建議韋東奕及時序列治療，在控制全口牙周病的基礎上，種植牙修復缺牙，恢復功能和美觀。

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