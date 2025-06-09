「數學天才」韋東奕漲粉太驚人 中媒追問三疑點

韋東奕。（取材自紅星新聞）

「數學天才」韋東奕在抖音 平台開設帳號事件成網上熱門話題，不少評論認為，韋東奕在三天內漲粉近2300萬，有人說這是知識的力量，但其實可能是炒作的力量，疑是背後有專門公司通過推送出來的結果，入駐抖音是否是韋東奕本人的意願也必須說清楚；且從他在視頻中掉牙、消瘦的形象來看，他可能病了，其真實身心狀況也必須釐清。

據觀察者網刊出評論認為，韋東奕就是再神，再有影響，他開一個抖音帳號，也不可能一天漲粉千萬，之所以出現這種情況，疑是平台或是專門公司通過推送，甚至用僵屍粉炒出來的效果。若果真如此，韋東奕就不應該成為中國知識分子的代表。

韋東奕是數學大神，他主要的表現就是參加比賽獲了獎，但他對社會的貢獻是很小的。而且，有不少學生說聽不懂韋東奕在課堂上講些什麼，如果一個老師的表達能力都有問題，一個數學專家不能為社會所用，那這個數學有什麼價值？況且，從視頻來看，韋東奕缺少正常的自理能力，不能適應基本社會狀態，若以他為榜樣，這個社會就是病態的。

評論認為，正常的青年應該有自己正常的生活，懂得讓生活變得豐富，也要食人間煙火。更要把自己的科研和社會發展結合起來。科研如果僅僅是拿獎，這種科研其實沒價值。為了所謂的科研，毀了自己的人生，這種所謂的科研完全可以不做。韋東奕事實上是病了。這個社會應該是幫助他，而不是用他這種情況去炒作。

另澎湃新聞提出韋東奕入駐抖音事件需追問的三個問題。一是第一，入駐社交媒體平台是不是韋東奕本人真實意思的表達？第二，韋東奕本人的身體狀況到底如何？第三，韋東奕本人的精神狀況到底如何？

僅從肉眼來看，韋東奕的精神狀態顯得非常不好，用「非常憔悴」來形容可能都顯得有些輕了。中國不缺一個千萬級的「網紅」，國人更想看到：一個學者能夠在身心愉悅的情況下做出好的研究，如果有餘力且有意願的情況下自然可以在社交媒體平台分享更多與其研究領域相關的內容。相反，在肉眼即可看見身心俱疲的情況下，一個學者恢復身心康健比網路分享數學要重要千萬倍。

對此，韋東奕的堂姐表示，開通該帳號是因此前有太多人冒用韋東奕名字，韋東奕患有牙周炎也多次前往醫院診治；其從小不吃葷菜，但也會保證雞蛋、牛奶等蛋白質的每日攝入，親友也關心、督促他健身並注重身體健康。