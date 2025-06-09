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那個學生回來了 高考英文又見李華 網：不想幫他寫信了

中國新聞組／北京9日電
北京高考英語作文還是李華寫信。（取材自北京日報）
北京高考英語作文還是李華寫信。（取材自北京日報）

今年的高考英語科目，熟悉的那個人回來了。北京高考英語的作文題，要考生替高三學生李華（Li Hua）給外國好友寫信，網友看到又是李華，直呼「怎麼又是你」、「這麼多年了還在考卷上等著大家是吧」，還有人調侃李華「作文都是我幫你寫的，你肯定考不上大學」、「不想再幫他寫信了」，相關討論衝上熱搜。

綜合北京日報、齊魯晚報報導，2025年北京高考英語作文延續了近30年的「傳統」，虛構的「紅星中學高三學生李華」再次成為寫作主體。這次是假定考生是高三學生李華，聯合國正面向全球青少年開展倡議徵集活動，考生的外國好友Jim打算參加，為此發來郵件，就倡議內容詢問建議，請用英文給他回復。

去年也是李華，他要給好友Chris寫信介紹自己去公園上了美術課。再往前，2023年也是李華，這一次是他對兩人一組練口語的分組不滿意，要給教授寫信。

北京卷是李華出現頻率最高的試卷之一。近30年來北京高考英語作文中，李華出現比率超過80%，其文體涵蓋建議信、邀請函、調研報告等十餘種類型，形成穩定的命題範式。而部分省份（如上海、廣東）近年逐漸減少對李華的使用。

李華在英語作文裡的出現，最早可追溯到1995年，當年的高考英語作文題就是幫李華寫一封信，邀請來自英國的Peter去人民公園野餐。個別時候，李華是求職者、大學生等角色，但大部分年份，李華都是一名愛轉學的中學生。

關於李華的身分，還曾經有過一段神奇的坊間傳聞：英語教學界的「黃金CP」李雷和韓梅梅，就是李華的父母。

據統計，1995年至2019年，李華光是在高考題目裡，就出現了108次。至於為什麼用李華這個名字，一位參與過命題的老師曾表示：主要就是因為這個名字大眾化。

北京高考英語作文還是李華寫信。(取材自央廣網）
北京高考英語作文還是李華寫信。(取材自央廣網）

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