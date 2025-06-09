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599元→2.8萬元 Labubu這款聯名款大漲45倍 比黃金還賺

中國新聞組／北京9日電
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Labubu與VANS聯名款。（取材自微博）
Labubu與VANS聯名款。（取材自微博）

Labubu在全球暴火，可說是「一娃難求」，限量款在二手市場溢價更達20至30倍，其中一款與美國街頭品牌Vans的聯名款已經從原價599元（人民幣，下同，約83美元）被炒到近2.8萬元，漲了45倍。Labubu身價一路飆漲，賺錢速度妥妥地把黃金甩在身後，堪稱「年輕人的茅台」。

綜合九派新聞、中華網等媒體報導，泡泡瑪特旗下的Labubu近期人氣水漲船高，國際明星蕾哈娜、貝克漢公開攜帶Labubu掛飾，泰國公主也將其掛在愛馬仕包上出席時裝周，進一步強化了其作為「社交貨幣」的屬性。在明星帶貨效應下，海外Labubu「一娃難求」，英國人搶Labubu甚至大打出手。

借著暴火的流量紅利，Labubu身價一路飆升。泡泡瑪特工作人員表示，Labubu毛絨玩偶哪裡都沒貨，有貨的時候也只能線上購買。市場供不應求推升Labubu價格不斷走高，在某拍賣平台，原價9000元的4隻Labubu拍出22403元，一款與Vans合作的聯名款標價更逼近2.8萬元。

媒體分析，Labubu的暴紅體現了年輕消費者對「萌系奢侈品」的價值重構，某平台還出現了「1元起拍Labubu，附贈價值19萬元愛馬仕鉑金包」的拍賣活動，顯示了潮玩文化正向多元化和跨界融合方向發展。

Labubu的暴紅，也為泡泡瑪特股價帶來強勁成長。泡泡瑪特6日股價收244.8港元，今年以來已大漲174%；若從2024年初計算，股價漲幅已超過11倍，成為谷子經濟的大牛股。

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