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爸爸弟弟穿紅旗袍 考場外集氣「時尚秀」

中國新聞組／北京7日電
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有爸爸穿紅旗袍送考。（取材自極目新聞）
有爸爸穿紅旗袍送考。（取材自極目新聞）

2025高考昨登場，考場內考生競爭激烈，考場外的家長們為給孩子助陣也拚盡全力。有考生的爸爸穿了一身紅旗袍帶著一朵向日葵為孩子加油，一名女考生的10歲弟弟也穿上紅旗袍來送考；象徵「一舉奪魁」的向日葵花束賣到斷貨；警號尾數211的輔警和車牌號985的警車也貼心開到考場外，吸引大批考生排隊「摸一下」，給自己帶來進入985、211名校的好運氣。

每到高考時分，考場內外就可見大批家長穿著象徵「旗開得勝」的各種旗袍來為考生加油，近年更是每人手裡都拿著一朵向日葵，這些穿旗袍的家長以往都是媽媽奶奶們，今年也有不少爸爸加入了這場「時尚秀」，有人穿上紅色旗袍站在校門口為孩子送考，手上拿著自己種的近3米高超大朵向日葵，引來不少人注目。

據極目新聞，這位爸爸在湖南株洲某考場外，熱得滿頭大汗，不斷有家長來和他合影。他表示，自己在公司從事市場開發業務，平時出差多，特意回家陪考。為了喜慶一些，也為了有一個好的寓意，他便決定穿旗袍送考。「旗袍是在網上買的，希望兒子旗開得勝。因為孩子今年高考，老婆專門在家裡種了幾十棵向日葵，希望兒子能一舉奪魁」。

另在安徽合肥西藏路四十六中學考點，潘先生夫妻帶著10歲的兒子給大女兒送考，為了祝福女兒「旗開得勝」，潘先生特意讓兒子穿上紅色的旗袍。潘先生說，這件旗袍是「六一」買的，特意按照兒子身材買，就為了今天給大女兒加油。10年來，兒子穿過兩次女裝，一次是很小的時候，第二次就是今天。並稱為了讓兒子穿旗袍，他特意動用了「鈔能力」。

而向日葵近日也供不應求，不少花店已賣斷貨，據報導，平時二三十元（人民幣，下同）一束的花，高考期間價格翻倍都有人搶著要，就為了給孩子帶來好運。有花店還以「985」、「211」來為向日葵定價，寓意著考上211高校，考上985高校的祝福。此外，向日葵也有相關花語，搭配百合寓意「一舉奪魁」，香檳玫瑰象徵「夢想綻放」。

另外，據新湖南報導，高考首日，湖南株洲交警部門別具匠心地將一位警號尾數為211的輔警，和一台車牌號為「湘B9985警」的鐵騎派到株洲市第四中學門口，為即將參加高考的考生加油鼓勁，吸引大批考生來「摸一下」鐵騎車牌，和輔警擊掌互動，寓意「要進211，985」，同時能收獲自己滿意的分數。

高考送考名場面又上新，警號尾數為211的輔警（右）和車牌號為「湘B9985警」的...
高考送考名場面又上新，警號尾數為211的輔警（右）和車牌號為「湘B9985警」的警車在考場外為考生加油。（取材自新湖南）

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