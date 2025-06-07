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北大「韋神」開號 只發短短4秒視頻…1天漲粉破1000萬

中國新聞組／北京7日電
數學天才韋東奕5日在社交平台開通帳號。(取材自韋東奕短視頻帳號)
數學天才韋東奕5日在社交平台開通帳號。(取材自韋東奕短視頻帳號)

有北大「韋神」之稱的數學天才韋東奕5日在社交平台開通短視頻帳號，只發了一段短短四秒的視頻，才一天就漲粉破千萬。不少學生和學生家長湧入許願，評論區頓時成了「高考許願池」。其家人稱開帳號是為讓韋東奕多和外界接觸，防止對韋東奕惡意剪輯和造謠行為。網友注意到韋東奕缺了好幾顆牙，紛紛關心他的健康。家人表示，牙齒缺失是因罹患牙周炎。

來源：YouTube

據極目新聞報導，6月5日晚，北京大學助理教授韋東奕開通個人社交平台帳號，和網友打招呼，視頻中，韋東奕自我介紹道：「大家好，我叫韋東奕，這是我的帳號。」一段只有四秒三句話的視頻，讓他的粉絲數一路飆漲，6日晚6點已突破300萬，今天凌晨更已漲粉到1086萬。

韋東奕堂哥韋晶洲表示，該帳號並非假冒，確實是韋東奕本人的帳號，是家人提議、本人同意後由家人協助申請的。近年網路平台上充斥著大量偷拍、斷章取義的韋東奕視頻，嚴重侵犯韋東奕的肖像權與個人形象，開設帳號的主要目的是防止惡意剪輯與造謠行為。

他說，韋東奕「像一張白紙，很多時候根本不知道外界發生了什麼」，開設帳號是為「建立一個真實可控的窗口」，並非為了流量或商業行為。

韋東奕視頻發布後，不少學生和學生家長紛紛來到評論區許願：「接，閨女高考數學100+」、「韋老師您好，沾沾您的喜氣，願我女兒明天高考正常發揮」、「拜一下，高考數學125+」還有網友稱刷到「韋神」的帳號太幸運，希望孩子高考超常發揮，金榜題名。視頻評論區一度成了高考許願池。

評論區有網友提問，視頻中的「韋神」缺了好幾顆牙，但2023年、2024年網友偶遇韋東奕的視頻中還沒有出現牙齒脫落問題，網友們好奇牙齒去哪了，並關心他的健康。對此，其家屬稱，韋東奕牙齒的問題有很多原因，患牙周炎曾治療多次，還要去醫院檢查。一位牙醫說，韋東奕的牙齒已脫落，已經屬於晚期牙周炎。

韋東奕1991年出生於山東濟南，浙江東陽人，讀高中期間曾在第49屆、50屆國際數學奧林匹克競賽連續兩次以滿分成績獲國際金牌。2010年被保送至北京大學就讀，2019年畢業後留校任教。2017年12月起在北京國際數學研究中心進行博士後研究，2019年12月起任北京大學助理教授。

2021年5月，韋東奕接受採訪時手提一瓶礦泉水、兩個饅頭的形象引發網友熱議。網友在了解韋東奕的數學才華和經歷後，稱他為「韋神」。

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