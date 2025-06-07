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國足陷低谷 「蘇超」成足壇新星 10元門票炒到500元

中國新聞組／北京7日電
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江蘇省城市足球聯賽正在舉行，引起全中國球迷關注。（取材自微博）
江蘇省城市足球聯賽正在舉行，引起全中國球迷關注。（取材自微博）

就在中國國足陷入低谷之際，江蘇省的地方足球聯賽「蘇超」卻意外成了新星，即使下著雨，比賽現場仍然座無虛席，觀眾的掌聲和尖叫聲此起彼落。票房也常秒殺完售，10元人民幣(約1.3美元)門票炒至500元。官方新華社、人民日報也紛紛加入大篇幅報導。

央廣網報導，「蘇超」由江蘇省13個城市各組一支球隊，516名球員來自各行各業，從老師、學生到工程師、外送員，年齡從16歲到40歲不等。官方數據顯示，前兩輪場均上座人數達8798人，超過同期中甲聯賽水平。第三輪賽事場均觀眾突破萬人，徐州、鹽城等多地球場觀眾超過2萬人。

「蘇超」5月10日開賽以來，場均上座率近萬人，比賽門票一票難求，甚至10元（人民幣，下同）門票被炒到500元。

「蘇超」賽事比拚的是地方榮譽，沒有商業炒作，球員們全力以赴，熱血拚搏的精神讓「蘇超」一砲而紅，吸引了超過18萬名球迷前來觀賽。南京市足球隊領隊王旭宏表示：「觀眾人數遠遠超過我們的預期，本來我們預期是在1萬人左右，結果在門票發售的時候，比如第三輪發放門票的時候，3000張票2分鐘就搶光了，確實是一票難求。」

由於「蘇超」實在太過火熱，原定的比賽場地已經不敷使用，南京、蘇州等城市紛紛請求更換大球場。而球迷的湧入也帶動了觀光消費，官方預測，為期5個月的賽季將創造高達3億人民幣（約4171萬美元）的經濟效益。

新華社指出，從「村超」到「蘇超」，兩大現象級足球賽事熱爆的關鍵，正因其根植於民心，成為人民的節日，大家享受嘉年華般的狂歡與歸屬。人民日報認為，「蘇超」折射出中國人體育觀念的變化，這些群眾性賽事正融入中國人的日常，轉化為一種生活方式。

即使下著雨，比賽現場仍然座無虛席。（央視截圖）
即使下著雨，比賽現場仍然座無虛席。（央視截圖）

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