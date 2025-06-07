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「水平愈來愈水」 官媒相對論：出局的國足、出圈的蘇超

中國新聞組／北京7日電
中國國足不敵印尼隊，確定無緣美加墨世界杯正賽。圖為中國隊球員朱辰傑（左2）與印尼隊球員伊澤斯（右2）在比賽中爭頂。（新華社）
中國國足不敵印尼隊，確定無緣美加墨世界杯正賽。圖為中國隊球員朱辰傑（左2）與印尼隊球員伊澤斯（右2）在比賽中爭頂。（新華社）

中國國家足球隊5日在「2026世界杯預選賽」亞洲區18強賽以0：1敗給印尼，確定無緣2026世界杯，國足奇差表現被國內足壇人士和球迷罵上熱搜，官媒6日也發文語帶嘲諷稱「出圈的『蘇超』，出局的國足」，並痛批「國足的水平愈來愈水」。國足主教練伊萬科維奇的調兵遣將又成為眾矢之的，要求他「下課」呼聲四起。伊萬科維奇則稱，他會承擔主教練的全部責任。

官媒人民日報旗下新媒體「俠客島」6日發文，以最近很夯的「蘇超」對比評論國足的表現指出，早在2015年，江蘇就創辦了省級業餘足球聯賽，即後來的「蘇冠」。十年「蘇冠」少人問，一朝「蘇超」天下聞，原因在「蘇超」主打全民化，沒有天價球星，只是一群愛足球、愛家鄉的人，為城市榮耀而戰。希望這樣的「蘇超」精神會給中國足球帶來更堅實的基礎。

官媒北京日報也評論指出，億萬人的世界杯夢，在國足輸給印尼隊那刻碎了。與3年前1：3輸給越南提前無緣卡達世界杯時的憤懣、痛罵不同，這一次許多球迷更多是無奈、無語、壓抑、迷茫。

又一個四年，又一次失敗，評論對國足提出「五問」要求解答。一是「國足需要什麽樣的球員？」歸化球員在國足實踐上效果並不理想，未來需認真權衡。二是「國足需要什麽樣的教練？」2002年世界杯後，國足20多年來共換了14任主教練，國足的水平也愈來愈水。三是「國足需要什麽樣的聯賽？」職業化背後的「假賭黑」，讓人看到中國足球怵目驚心的爛瘡。四是「國足需要什麽樣的青訓？」青訓基礎薄弱，教練更是缺口巨大。五是「國足需要什麽樣的球迷？」國足什麼時候能配得上支持到現在的球迷。

國足敗給印尼後，檢討主教練伊萬科維奇的聲音再起。伊萬科維奇在賽後新聞發布會上稱，晉級世界杯正賽是中國足球過去20多年來一直奮鬥的事情，「但我們沒有成功，我作為主教練肯定要承擔非常大的責任」。

盡管伊萬科維奇表示將擔責，但仍無法平抑輿論要求他「下課」的怒火。據九派新聞報導，知名足球解說黃健翔發文將此次國足世預賽失利的矛頭直指主教練伊萬。評論員詹俊同樣批評伊萬對中場的布置並不適合國足，一成不變的戰術導致球隊面對印尼隊的變化時束手無策。前國腳范志毅認為伊萬的排兵布陣有問題，「這球輸得窩囊」。

而據直播吧引述南韓媒體「Starnews」對中國國足敗給印尼的報導稱，「簡直是奇恥大辱，中國隊再次敗走世界杯預選賽」。賽場上，國足敗陣後，有印尼球迷甚至向中國球迷看台舉起了寫有「AIRPORT THIS WAY（機場走這邊）」字樣的黃色條幅，侮辱性極強。

2025年6月5日，中國國足主教練伊萬科維奇在賽後發布會上。（新華社）
2025年6月5日，中國國足主教練伊萬科維奇在賽後發布會上。（新華社）

印尼 越南 南韓

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