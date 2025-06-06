男在瀋陽撿到「車屁股」、全網尋失主…這下全國都知道了

馬先生半路發現的「車屁股」。（視頻截圖）

一名車主近日在瀋陽市遼河七星濕地公園自駕 遊，半路發現一個汽車後保險 桿，發視頻全網尋找「車屁股」的主人，引來網友調侃：「遼A5SR33，這下全中國都知道你屁股掉了」，沒想到真的找到了失主。女車主說她壓根不知道自己車子的後保險桿掉了，看到視頻後連夜開車回當地找「車屁股」，結果沒找到，車又陷到沙子裡，無奈補辦車牌。

據極目新聞報導，近日馬先生發視頻稱，他在瀋陽市遼河七星濕地公園自駕遊時，半路發現一個汽車後保險桿躺在路中央，旁邊也沒有其他車輛，隨後他把保險桿放到了路邊，並拍攝了一條短視頻發布在社交平台上，

希望車主能看到。馬先生並在視頻配文：「遼A5SR33，你屁股掉了啊」，引發網友熱議。視頻評論區，有不少網友評論調侃道，「遼A5SR33，這下全中國都知道你屁股掉了」，「居然有人用車牌占位」，「怎麼有人車屁股掉了卻毫不知情繼續開」。

令人意外的是，車主出現在評論區，並發評論說：「現在還能在不啊，我的車牌啊」，馬先生回覆稱「車屁股」放旁邊了，車主可以去看看。

「遼A5SR33」女車主表示，6月1日她在遼河七星濕地公園自駕遊，當時確實聽見哐啷一聲，但並沒有下車查看，沒想到是車的後保險桿掉了。她在社交平台上看到有人發現了她的「車屁股」，當天連夜就開車去尋找，沒曾想「車屁股」也沒找到，車又陷到沙子裡，最後報警求助才得以脫困，現在已經申請補辦車牌了。