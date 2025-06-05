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華為、蘋果重磅手機及新品發表會 再度撞期

記者林茂仁／綜合報導
華為將發表Pura 80系列手機。圖為民眾在華為專賣店體驗Pura７0手機。（路透）
華為將發表Pura 80系列手機。圖為民眾在華為專賣店體驗Pura７0手機。（路透）

華為公司宣布，Pura 80系列手機及全場景新品發表會定於6月11日14點30分召開，蘋果此前也在官網宣布，蘋果WWDC開發者大會將於北京時間6月10日至6月14日召開，屆時有望發表下一代作業系統的重要升級以及部分品類。華為、蘋果的發表會時間再度「撞期」，頗有隔空較量的意味。

證券日報報導，華為Pura系列手機由P系列升級而來。去年4月15日，華為宣布將P系列升級為Pura，這一動作標誌著華為在高端手機市場的一次重要戰略調整。

華為此番官宣預熱海報文案為「以遠見，超所見」，透露出手機雙鏡頭模組畫面，可見影像能力將是新品和發表會的重要看點。Pura 80作為華為旗艦新品，在鏡頭、模組、感測器等方面將採用供應鏈前沿技術，並有望再度實現技術突破，而華為Pura 80系列有望成為首款搭載HarmonyOS 5作業系統的高端直板旗艦機型。

有供應鏈人士稱，華為Pura 80 Ultra有望全球首發搭載目前行業內尺寸最大的潛望長焦鏡頭，並在AI功能上持續升級。

此外，華為本次發布會上還將帶來豐富的全場景新品，包括折疊平板的發布。

北京前沿金融監管科技研究院研究員馬超分析，華為Pura 80系列的發布展現兩大戰略意圖。其一，以XMAGE影像技術+可變光圈模組強化移動影像標竿地位，直指蘋果計算攝影護城河；其二，選擇與蘋果WWDC強檔期碰撞，顯示華為在高端市場志在必得的信心。

據知情人士透露，蘋果將在本次WWDC上宣布採用年份來對作業系統命名，更改其編號方式，摒棄以往版本號順延的方式。預計蘋果將發佈iOS 26、iPadOS 26、macOS 26等系統更新。在AI方面，蘋果智慧或會提供更多AI功能，並支持使用協力廠商語音助手。

周爰諮詢合夥人楊思亮表示，整體來看，今年華為發表Pura 80系列手機新品，蘋果則發佈iOS、macOS等多款新一代作業系統，二者發表內容有所不同，又都將作業系統、AI作為升級重點。

楊思亮認為，華為和蘋果的發表會「撞期」已經不是第一次，兩者在高端手機市場的競爭持續升級，華為與蘋果加速比拚各自創新力和產品力，有望為消費者帶來新的用戶體驗，進而影響資本市場以及產業鏈佈局。

馬超表示，華為將影像創新與鴻蒙生態深度耦合，構建「軟硬服」一體化的體驗閉環，而蘋果仍聚焦iOS系統反覆運算與M系列晶片性能提升。兩者路徑差異折射出不同戰略邏輯—華為以技術攻堅重塑產業鏈話語權，蘋果則持續鞏固軟體生態壁壘。

華為 AI iOS

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