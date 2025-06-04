「你爸爸去救火」…山東男開收割機衝麥地救火 網讚英雄

網路上一段男子開收割機衝入起火麥地搶收的影片引起廣泛討論。（視頻截圖）

近日，網路上一段男子開收割機衝入起火麥地搶收的影片引起廣泛討論；影片中，濃煙滾滾的麥田裡多處燃起火焰，情況危急，一名收割機司機孫先生毫不猶豫地駛入火場，開闢出一條隔火帶；其妻子在一旁呼喊提醒，但孫先生堅定地表示「割出隔離帶就能少燒點」，讓人感動，網友紛紛稱讚他是「救火英雄」。

極目新聞報導，事發於山東省曹縣，孫先生受訪時表示，他當時正在幫人收麥子，看到附近的麥田起火，他立刻駕車趕往火場，希望能迅速阻斷火勢，減少損失。「什麼英雄不英雄的，都是大忙季，大家都不容易，我這就是舉手之勞。」網友們紛紛讚揚他的舉動，認為他的行為不僅是一場「舉手之勞」，更是見義勇為的表現。

「別離火那麼近！往外走點！」影片中，收割機司機的妻子大聲呼喊，她還對著孩子說：「你爸爸去救火了」，她在個人社交帳號上發文稱，這一刻，老公是她眼裡的超級英雄，女兒心中的奧特曼 ，網友也紛紛留言表達對孫先生的敬佩之情，「看到就想哭，真的好感動。」「他也知道危險，但他只是想多保下一些麥子」。

曹縣消防救援大隊介入後，成功控制火勢，未造成人員傷亡。當地消防人員也對孫先生的幫助表示感謝，並指出他的行動有助於降低火災造成的損失。

這件事情也提醒了人們對於初期火災處理的重要性，每個人都有可能成為救災的英雄。在危急時刻，一個能挺身而出的人，就足以挽救許多眾生。