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臨終3公里回家路 「黑救護車」宰客 10分鐘路程收1800元

中國新聞組╱綜合報導
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中國「黑救護車」亂象屢禁不絕。（取材自新京報）
中國「黑救護車」亂象屢禁不絕。（取材自新京報）

「從醫院回家的3公里路，10多分鐘車程，花了1800元（人民幣，下同，約251美元）。」家住廣東省湛江市的張理（化名）沒有想到，外公臨終前的「落葉歸根」之路，竟會如此昂貴。新京報據央視網消息報導，揭開中國「黑救護車」的宰客亂象。

2024年8月，張理的外公彌留，醫生判斷已無救治意義，家屬決定帶老人回家，但大多數普通汽車拒載病人，醫院救護車也無法提供服務，於是他們聯繫了醫生介紹的私人營運救護車，卻遇上價格刺客。

「一見面就說要收2000元，我舅舅說距離較近，1000元行不行。一番討價還價後，價格定在了1500元。」可到了張理家，車上人掏出付款碼，說要收1800元。

這種「任人宰割」的滋味，家住山西臨汾的王離也體會過。今年2月，她帶爸爸從北京回山西，「一個破被子收費300元；路上爸爸發燒，一個冰袋50元，用了六個收費300元；吸痰六次，每次60元；早餐費100元；路上的監護費、氧氣費都要單獨收錢。」800公里的路程，王離共花費8400元。

報導指出，「黑救護車」亂象大多發生於非急救轉運領域。這類「救護車」大多由麵包車改裝而成，外表酷似正規救護車，塗有急救或「120」字樣，實際多為改裝車、套牌車，未經備案卻長期盤踞在醫院附近，到處張貼散發小廣告、小卡片，以低價誘騙患者上車，途中以「設備使用費」、「加急費」等名義坐地起價，甚至敲詐勒索。

且這些「黑救護車」大多只配備簡易擔架和供氧裝置，急救設備不符合基本要求，同時隨車人員無行醫資質，一旦患者病情發生變化需要醫療救護時，隨車人員無法提供規範的急救服務，輕則延誤病情，重則導致死亡。

2018年8月，國家衛健委曾明確提出要聯合有關部門對「黑救護車」等現象進行嚴厲打擊，但至今仍屢禁不絕。平頂山市急救指揮中心原主任武秀昆分析，關鍵原因在於醫療轉運市場供需失衡。

另一方面，由於「黑救護車」監管涉及衛生、公安交通管理、道路運輸管理、市場等多部門，因法律和法規不健全，部門監管存在職責不清、監管乏力等問題，導致長期以來整治效果不佳。

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