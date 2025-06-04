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通過13門考試 長沙54歲環衛嬸圓大學夢 下個目標是出書

中國新聞組╱北京4日電
54歲環衛工黃新生利用工作空檔自學，通過13門功課的考試，圓了大學夢。(取材自瀟湘晨報)
54歲環衛工黃新生利用工作空檔自學，通過13門功課的考試，圓了大學夢。(取材自瀟湘晨報)

對長沙54歲環衛工黃新生而言，5月30日是個美好的日子。她自學通過第13門功課的考試，拿到了高等教育自學考試漢語言文學專業專科文憑，成功實現了大學夢。

瀟湘晨報報導，黃新生除了環衛工作，每天還在一家汽修廠兼職廚師，負責午餐與晚餐。即使她從事的工作與閱讀、學習無關，但仍對文學有著極大興趣。五年前，她報考了全國高等教育自學考試，這些年一直利用工作間隙自學，不管是在公車站還是馬路旁都能見到她學習的身影。

「五年前，兒子讀初中，當時他出現厭學心理。」此時黃新生萌生與兒子一同學習的想法。於是2019年，黃新生開始了學習，並在2020年4月開始她的第一次考試。黃新生的以身作則也取得了成效，「現在兒子進步多了」。

從選定漢語言文學專業，到尋找教材，再到報名考試，一切的流程都由黃新生一人完成，「我所有的科目都是自學」，黃新生透露，基本一個多月，便可學完一本教材。

五年來，繁忙的工作讓黃新生幾乎沒太多時間學習，「每天就在公交車上一個半小時，回家後兩個小時看書。」回想起通過考試的瞬間，黃新生流下了淚水。

而在學習之餘，熱愛文學的黃新生開始自己創作詩歌，「我加入了湘江新區作協，是作協委員，還是優秀會員。」結合自己的生活經歷，黃新生創作了不少的詩歌作品，還建立了自己的公眾號，分享自己每日的感悟。

央視也對黃新生勵志的故事做了報導，她說目前最大的夢想，就是出版屬於自己的詩集，時間允許的話，還想去自考本科。

黃新生坦言，學無止境，自己想要一直學習新東西，「我真正想要的不是文憑，我一把歲數了，文憑對我並不重要。我就是很享受讀書的過程、學習的過程，想創作出優秀的作品」。

54歲環衛工黃新生報考全國高等教育自學考試並通過考試。(取材自瀟湘晨報)
54歲環衛工黃新生報考全國高等教育自學考試並通過考試。(取材自瀟湘晨報)

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