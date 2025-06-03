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黑龍江出現罕見「粉色極光」 他守6小時拍下童話般奇景

中國新聞組／北京3日電
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黑龍江出現罕見粉紅色極光。（視頻截圖）
黑龍江出現罕見粉紅色極光。（視頻截圖）

受太陽活動進入高峰期影響，地球近日發生強烈地磁風暴，多地出現極光美景，中國黑龍江省密山市、佳木斯市等多地更有人拍到罕見的粉紅色極光，網友讚嘆「像童話世界」。

綜合央視新聞、極目新聞報導，中國氣象局國家空間天氣監測預警中心指出，由於太陽爆發耀斑，太陽大氣層中的電漿體高速飛出，形成一個近似球面的「衝擊波」，向著太陽系傳播。由於此次爆發的太陽活動區正對著地球，因此，地球很可能受到日冕物質拋射的影響，發生地磁暴，多地有機會出現明顯極光。

有多名網友發視頻稱，在黑龍江省密山市、佳木斯市等多地拍到了罕見的粉色極光，整個天空被極光渲染成了夢幻般的粉紫色，看起來如夢如幻，宛若仙境。

黑龍江出現罕見粉紅色極光。（視頻截圖）
黑龍江出現罕見粉紅色極光。（視頻截圖）

其中一名視頻發布者表示，1日晚間他在佳木斯市郊區福勝村江邊拍到粉色極光，他從晚上9時左右開始拍攝，一直拍到了次日凌晨1時，使用的是延時攝影。他說，佳木斯當地一般很少能拍到極光，只有冬季拍到的概率較大。

另一名視頻拍攝者在黑龍江省黑河市也拍到粉色極光，他在視頻中介紹，從6月1日晚8時到2日2時，他蹲守拍攝了約6個小時，才拍到了難得一見的美景。

黑龍江出現罕見粉紅色極光。（視頻截圖）
黑龍江出現罕見粉紅色極光。（視頻截圖）

專家表示，太陽爆發活動具大約11年的周期變化特徵。第25個太陽活動周期從2019年開始，目前進入峰年階段。

去年10月2日至3日，中國也曾出現極光。中國氣象局國家空間天氣監測預警中心當時表示，太陽活動區先後爆發峰值強度為X7.1級和X9.0級大閃焰，中國北方部分地區，尤其是黑龍江、內蒙古、甘肅新疆等地有機會看到極光。當時，中國氣象局國家空間（太空）天氣監測預警中心表示，去年10月3日發生的X9.0級閃焰是太陽自2017年9月6日以來最強的爆發，也是當前第25太陽活動周期出現的最強閃焰。

太空 甘肅 新疆

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