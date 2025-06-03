我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓總統大選出口民調：李在明過半 大幅領先

紐約市酒店業低迷 盼削減稅務救觀光

藍寶堅尼車主賴帳5元 自己停車被代駕舉報酒駕…下場慘了

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍寶堅尼示意圖。（取材自藍寶堅尼官網）
藍寶堅尼示意圖。（取材自藍寶堅尼官網）

浙江寧波一名藍寶堅尼車主近日因拒付5元（人民幣，下同，約0.7美元）停車費，遭代駕小哥憤而舉報酒駕。該車主最終被暫扣駕照6個月，並面臨最高2000元（約279美元）罰款。

極目新聞報導，寧波交警部門表示，此事件發生在5月27日晚間。當時，一名代駕司機石先生透過滴滴平台接單，前往寧波天高大廈附近一酒店，接到一名30歲左右、明顯喝醉的藍寶堅尼車主。由於是昂貴的藍寶堅尼，石先生原本不願接單，但在對方再三懇求並承諾給予額外小費後勉強答應。

據石先生回憶，車主要求他代為墊付5元停車費，稱到達目的地後一併結算。然而，當車輛抵達位於江澄路的帝寶小區停車場時，盡管石先生多次勸阻，車主仍堅持自己駕駛進入地下車庫。事後，石先生向車主索要墊付的停車費，對方卻逕自離去，還將石先生的電話拉黑。

男子因為拒付5元停車費，被代駕小哥舉報酒駕。圖為涉事車輛。（取材自極目新聞）
男子因為拒付5元停車費，被代駕小哥舉報酒駕。圖為涉事車輛。（取材自極目新聞）

「我真的很氣，豪車開得起卻賴5塊錢」，石先生表示，他隨即報警並協助警方在現場指認車輛位置。警方對車主進行酒測，結果顯示其血液中酒精含量符合酒駕標準。

寧波交警東部新城中隊人員證實，車主確實由公共道路駕駛進入社區停車場，已構成酒後駕駛，依法處以駕照扣滿12分、暫扣6個月，並處以最高2000元以下罰款。

石先生表示，車主事後透過平台支付了41元代駕費，並額外打賞8元小費。

藍寶堅尼 小費

上一則

掛牌有2棟樓 廣州龍舟徵婚小夥 微信1天1000人加爆

延伸閱讀

「金錢豹」女服務生毒駕奪命 死者家屬一原因棄千萬求償

「金錢豹」女服務生毒駕奪命 死者家屬一原因棄千萬求償
警控州議員酒駕 檢：查無此事

警控州議員酒駕 檢：查無此事
國殤日長周末出行車潮 紐約嚴打酒駕、毒駕

國殤日長周末出行車潮 紐約嚴打酒駕、毒駕
加州參議員塞萬提斯酒駕車禍挨罰

加州參議員塞萬提斯酒駕車禍挨罰

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
汪小菲帶兒女嗑高檔燒肉慶兒童節 馬筱梅洩真正目的

汪小菲帶兒女嗑高檔燒肉慶兒童節 馬筱梅洩真正目的
吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再昇華

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再昇華