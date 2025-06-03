藍寶堅尼車主賴帳5元 自己停車被代駕舉報酒駕…下場慘了

藍寶堅尼示意圖。（取材自藍寶堅尼官網）

浙江寧波一名藍寶堅尼 車主近日因拒付5元（人民幣，下同，約0.7美元）停車費，遭代駕小哥憤而舉報酒駕。該車主最終被暫扣駕照6個月，並面臨最高2000元（約279美元）罰款。

極目新聞報導，寧波交警部門表示，此事件發生在5月27日晚間。當時，一名代駕司機石先生透過滴滴平台接單，前往寧波天高大廈附近一酒店，接到一名30歲左右、明顯喝醉的藍寶堅尼車主。由於是昂貴的藍寶堅尼，石先生原本不願接單，但在對方再三懇求並承諾給予額外小費 後勉強答應。

據石先生回憶，車主要求他代為墊付5元停車費，稱到達目的地後一併結算。然而，當車輛抵達位於江澄路的帝寶小區停車場時，盡管石先生多次勸阻，車主仍堅持自己駕駛進入地下車庫。事後，石先生向車主索要墊付的停車費，對方卻逕自離去，還將石先生的電話拉黑。

男子因為拒付5元停車費，被代駕小哥舉報酒駕。圖為涉事車輛。（取材自極目新聞）

「我真的很氣，豪車開得起卻賴5塊錢」，石先生表示，他隨即報警並協助警方在現場指認車輛位置。警方對車主進行酒測，結果顯示其血液中酒精含量符合酒駕標準。

寧波交警東部新城中隊人員證實，車主確實由公共道路駕駛進入社區停車場，已構成酒後駕駛，依法處以駕照扣滿12分、暫扣6個月，並處以最高2000元以下罰款。

石先生表示，車主事後透過平台支付了41元代駕費，並額外打賞8元小費。