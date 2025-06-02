滬男外企失業開網約車載老外 「小費收到手軟」收入翻3倍

網約車司機Seven（右）靠著自身的外語能力及熱情服務，獲得外國遊客青睞。（視頻截圖）

開網約車 真的賺不到錢嗎？上海一名網約車司機憑藉自身的英語能力，給客人介紹好吃好玩的地方，成功獲得外國遊客的青睞，現在的收入更是之前在外企時的三倍。

瀟湘晨報報導，因為喜歡和人打交道，在上班的同時，Seven於八年前註冊了網約車司機帳號，所以當2021年他因為公司減員縮編被優化的時候，便絲滑地轉型成了一名全職司機。

剛開始，Seven和大多數人一樣，只是將這份工作當成作一個過渡，一邊開車一遍找工作，平台派什麼單就接什麼單，為了多賺點錢，只能熬時長。這兩年這個行業愈來愈捲，Seven開始思考怎麼利用自己的特長來跑車。

他之前在外企工作，英語基礎比較好，又經常接到外國人訂單。在接單過程中Seven經常給他們介紹上海好吃好玩的地方，有時候也和他們講講這座城市的一些冷知識，甚至吸引了第一次見面的乘客在車上開麥K歌。久而久之，這些外國乘客經常找Seven接單，還把他介紹給身邊的朋友。

「我在平台上發布的視頻都是英文的，而且標題和文字內容也都是英文。目的很明確，就是為了讓使用這些平台的外國人能夠看到我。」在Seven嘗試於社交平台發帖的第一周，他就成功將一名粉絲轉化為了自己的乘客，還獲得了數額為車費兩倍的小費 。Seven的車廂頂部已經貼滿了各個國家的紙幣，共有將近100個國家地區。

Seven說，相比在公司做管理層的時候，自己現在的睡眠質量好得多，收入也更多了。在旅遊旺季中，甚至可以達到以前的兩三倍。