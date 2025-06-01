武漢1隻公天鵝劈腿、元配抑鬱 小鎮全民關注 專家發聲

情變的公天鵝（右）。(取材自極目新聞)

在武漢 經開區現代天外天小鎮金融灣的湖畔，一對相愛十年的黑天鵝夫妻，公的黑天鵝突然移情別戀，愛上一隻新的母天鵝，讓元配感到孤獨疑患抑鬱症，飼養員和工作人員無論如何呼喚，母天鵝始終不回頭；這對新歡在湖畔一起覓食、嬉戲，似乎毫不在意；「黑天鵝情變」成小鎮大事，引發眾多觀察與評論。

極目新聞報導，湖北現代城建投資集團董事長表示，武漢經開區現代天外天小鎮金融灣十多年前引進了黑天鵝等動物，期望營造人與自然共生的良好氛圍。故事主角是一對黑天鵝夫妻，牠們相愛十年，曾築巢、孵卵，共同守護領地繁衍後代。然而幾天前，公天鵝突然愛上了一隻新的母天鵝，彼此形影不離，元配母天鵝遭遇「愛情背叛」後極度憂鬱，留守在約會地點不願離去。

飼養員和工作人員試圖用美食吸引、接近、安撫元配母天鵝，但效果有限，牠仍獨自漂浮在湖中，眼神憂愁。元配母天鵝游向湖的另一邊，彷彿在心靈受到傷害下，不再對人予以關注。

湖北省野生動物救護研究開發中心的專家表示，黑天鵝通常是專情的動物，執行「一夫一妻」制度，但每隻動物個性不盡相同，解決此情況並不易。

被「背叛」的母天鵝仍在原本約會地方徘徊，不願開口，公鵝則與新歡母天鵝相依為命，兩隻黑天鵝聚在一起，覓食、嬉戲，彷彿並不在乎外界的評論。不僅如此，在外界也不乏類似事件，公天鵝「情變」的故事時有發生。