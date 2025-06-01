武漢1隻公天鵝劈腿、元配抑鬱 小鎮全民關注 專家發聲
聽新聞
test
0:00 /0:00
在武漢經開區現代天外天小鎮金融灣的湖畔，一對相愛十年的黑天鵝夫妻，公的黑天鵝突然移情別戀，愛上一隻新的母天鵝，讓元配感到孤獨疑患抑鬱症，飼養員和工作人員無論如何呼喚，母天鵝始終不回頭；這對新歡在湖畔一起覓食、嬉戲，似乎毫不在意；「黑天鵝情變」成小鎮大事，引發眾多觀察與評論。
極目新聞報導，湖北現代城建投資集團董事長表示，武漢經開區現代天外天小鎮金融灣十多年前引進了黑天鵝等動物，期望營造人與自然共生的良好氛圍。故事主角是一對黑天鵝夫妻，牠們相愛十年，曾築巢、孵卵，共同守護領地繁衍後代。然而幾天前，公天鵝突然愛上了一隻新的母天鵝，彼此形影不離，元配母天鵝遭遇「愛情背叛」後極度憂鬱，留守在約會地點不願離去。
飼養員和工作人員試圖用美食吸引、接近、安撫元配母天鵝，但效果有限，牠仍獨自漂浮在湖中，眼神憂愁。元配母天鵝游向湖的另一邊，彷彿在心靈受到傷害下，不再對人予以關注。
湖北省野生動物救護研究開發中心的專家表示，黑天鵝通常是專情的動物，執行「一夫一妻」制度，但每隻動物個性不盡相同，解決此情況並不易。
被「背叛」的母天鵝仍在原本約會地方徘徊，不願開口，公鵝則與新歡母天鵝相依為命，兩隻黑天鵝聚在一起，覓食、嬉戲，彷彿並不在乎外界的評論。不僅如此，在外界也不乏類似事件，公天鵝「情變」的故事時有發生。
對湖畔的黑天鵝夫妻而言，這是一場意料之外的愛情變故，元配母天鵝的抑鬱和孤獨，成為所有目睹者共同的心痛，無論是飼養員或專家，都在密切關注母天鵝的動態，一直給予食物以安撫。然而即便如此，眾人也深知，這樣的動物情感問題並不容易解決，只能讓事情自然演變。這段「黑天鵝情變」引人深思，讓人看到動物世界與人類情感一樣複雜。
上一則
河南鶴壁水庫水位下降 千年「千佛石窟」露出 有些佛首消失
下一則
FB留言