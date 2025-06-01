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上海地鐵有人搶賣座「商機」 每次5元包月50元 官方要查

中國新聞組╱綜合報導
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上海地鐵常一位難求，有人還帶來小板凳在走道上坐著。(取材自小紅書)
上海地鐵常一位難求，有人還帶來小板凳在走道上坐著。(取材自小紅書)

先前一則「早高峰地鐵賣座位」的新聞引發關注，不過上海警方很快找到涉事男子，原來「5元賣座」是該男子自編自演，該男子被警方拘留；沒想到當時的鬧劇，如今真成了「商機」，社交平台上有人發文販賣地鐵13號線的座位，還稱可以幫忙占座。

極目新聞報導，記者和賣家約定在地鐵13號線豐莊站交接座位，支付5元後，還真順利坐到了一個座位。賣家不僅提供單次占座服務，還能包月，按每個工作日早高峰占位來算，一趟2元，一個月50元。賣家表示，自己正是看到年初「地鐵賣座」的新聞，覺得這是商機，便也想試試。

事實上，在平台搜索發現，這樣地鐵賣座位的發文不止13號線，還有2號線、7號線等，這「地鐵賣座」的行為，真的合理合法嗎？13號線沿線地鐵站服務台工作人員明確表示，這種賣座行為是絕對不允許的。要是發現這種情況，乘客可以找沿線地鐵站的巡邏警察處理；地鐵官方客服也表示，這種的行為不被允許，遇到可向民警和地鐵工作人員反映。

其實，上海地鐵官方曾發過公告，反對「5元賣座」這種行為，座位本應按照「先來先得」的原則予以分配，大家公平使用，「不應成為個別人變相謀利的工具」。

對此，網民紛紛表示，「這是公共資源，不允許個人盈利」、「他就一個屁股 好奇一天能掙多少錢」、「他是個人才」、「召集丐幫弟子一起長駐地鐵，賺的就可觀了」、「黃牛無處不在」。

上海地鐵常一位難求。(取材自小紅書)
上海地鐵常一位難求。(取材自小紅書)
社交平台上有人發帖，賣地鐵13號線的座位，稱可以幫忙占座。(取材自上觀新聞)
社交平台上有人發帖，賣地鐵13號線的座位，稱可以幫忙占座。(取材自上觀新聞)

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