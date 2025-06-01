河南鶴壁水庫水位下降 千年「千佛石窟」露出 有些佛首消失

河南鶴壁前嘴石窟內佛像首部消失。（取材自大象新聞）

河南 省鶴壁市淇縣奪豐水庫水位下降，露出一處石洞，石窟洞壁四周布滿佛像，造型精細，吸引不少人打卡朝聖。

大象新聞報導，淇縣縣城西北15公里處的魚泉村境內有一自然村，名為前嘴村。前嘴村東峭壁之上有一處人工開鑿的古石窟，名為前嘴石窟。因窟內雕刻有1043尊栩栩如生的石佛，當地人又稱之為「千佛洞」。

石窟洞口僅可容一人進出，內壁並不規整，整體空間約1.9立方米，其中一面石壁正中間有一尊高約0.7米的佛祖雕像，佛祖身著法衣，盤膝跣足而坐，座為八瓣蓮台。雖然這尊佛像的首部和雙掌已被人鏟去，但從殘存部分也能感受到雕刻工匠傑出的工藝。

有網民透露，石像面部被敲掉，是文化大革命破四舊弄的。

淇縣文物旅遊管理局工作人員稱，當地確實有這樣一個內部布滿佛像的石窟，好幾年前就被發現了。奪豐水庫的管理人員則表示，石窟長時間淹沒在水裡，當地很難對佛像維護修繕。同時水庫可能會出現水位上漲的情況，禁止遊客前往參觀。