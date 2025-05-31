河南女逐夢3285日夜 從中專生到考研上北大 感動全網

謝欣宇成為北京大學研究生。(取材自瀟湘晨報)

歷經中專、大專、本科，最終考上北京大學研究所，河南 信陽女生謝欣宇花了近十年、3285個日夜，用堅持與毅力走出一條逆襲之路。從最初迷茫的職校學生，到成為北大研究生，她的故事感動無數網友。

根據「瀟湘晨報」報導，謝欣宇2016年進入信陽職業技術學院護理學院，從中專、大專再到專升本，最終考上北京大學研究所。她回憶，剛入學時對前途感到迷茫，在輔導員鼓勵下，逐漸培養起學習熱情。第一次實習打針雖緊張發抖，仍順利完成操作，讓她對護理專業充滿信心。之後兩次實習讓她體會到人文關懷與責任感，堅定投入醫護領域的決心。

在信陽職院的六年期間，她勤學不輟，不僅鑽研本系課程，也自修醫學院、藥學院等專業知識。2022年，她考入河南理工大學。進入河南理工大學後，謝欣宇學習動力更強，也立下「上北大」的目標。首次報考雖因一科差5分落榜，她仍不氣餒，調整備考策略後再戰一次。

在第二次考研準備中，她針對內科、外科、基礎護理等模組製作心智圖，輔以視覺化記憶法深入理解。英語方面，她反覆練習歷年真題，分析錯題原因，系統整理易錯知識點。為提升綜合能力，她同時參加校內比賽，鍛鍊表達與應變能力，最終如願考上北大。