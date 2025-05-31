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「美色不值得浪費錢和時間」35歲男棄高薪 隱居山洞4年

中國新聞組／北京31日電
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閔享才。（視頻截圖）
閔享才。（視頻截圖）

35歲男子閔享才2016年放棄城市裡月薪過萬（人民幣，下同）的工作回鄉創業，他花費4萬元改造一處廢棄山洞，成為約40平方的住所，如今獨自「隱居」在山洞裡已4年的他，藉每個月幾百塊的自媒體收入，過著簡陋的生活。面對母親的催婚，閔享才婉拒說，「美色不值得我浪費錢和時間」，「兩情相悅確實有，可是機率太低了」，他更在意精神上的自由。

綜合澎湃新聞、網易報導，「35歲男子不結婚爆改山洞隱居4年」話題衝上微博熱搜，相關報導裡的主角就是閔享才。四川自貢男子閔享才2016年放棄月薪過萬的工作，回到家鄉創業，期間發現一座山洞，因為原來住的房屋塌陷被修成馬路，無家可住的他花費4萬元爆改山洞，自己整理雜物、砌牆、通電和布置，將其打造成約40平方的溫馨小窩。

閔享才在山洞裡看書。（視頻截圖）
閔享才在山洞裡看書。（視頻截圖）

這處住所雖然簡陋，但環境優美，日出和星空成為日常，但閔享才笑著說，美是真美，窮也是真窮。據了解，辭職後的閔享才，如今通過經營自媒體，每月僅能收入幾百塊錢，他卻對這樣的生活樂此不疲，因為精神十分的自由，不用過那種快節奏的生活。

但閔享才的媽媽急壞了，35歲兒子已是大齡剩男，擔心他找不到對象結婚會孤獨終老；不過閔享才說，「美色不值得我浪費錢和時間，因為談的成本太高了，又要花錢又要花時間，兩情相悅確實有，可是機率太低了」，對於家人的頻繁催促，他絲毫不受影響，表示「反對無效，我又不花他們的錢」。他的生活自給自足，自己種點菜、養點雞，基本生活需求都能滿足。

閔享才把山洞打造成40平方的住所。（視頻截圖）
閔享才把山洞打造成40平方的住所。（視頻截圖）

此事也引發了網民的熱議，有人認為，這小伙真是人間清醒，一個人自由又不內耗，雖孤獨，但生活是自己的，過自己想要的日子那才叫日子，希望他能一直不後悔；也有網民覺得他太「任性」，放著高薪工作不做，跑去山洞裡隱居，是浪費才華和青春；還有人直接問他：「別鋪墊了，就說什麼時候開始直播帶貨吧」。

閔享才所住的山洞。（視頻截圖）
閔享才所住的山洞。（視頻截圖）

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