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佛山龍舟隊鼓手撞臉吳彥祖壓力大 盼粉絲別討厭山寨版

中國新聞組／北京31日電
陳豐龍船隊的一名鼓手因酷似吳彥祖，被網友稱為「吳彥祖疊滘分祖」。(視頻截圖)
陳豐龍船隊的一名鼓手因酷似吳彥祖，被網友稱為「吳彥祖疊滘分祖」。(視頻截圖)

慶祝端午節，廣東各地的龍舟賽陸續開賽。近日，廣東佛山的疊滘龍船漂移賽引起廣泛關注，多次登上熱搜。其中，陳豐龍船隊的一名鼓手因酷似吳彥祖，被網友稱為「吳彥祖疊滘分祖」。

綜合南方都市報、光明網、九派新聞報導，佛山市陳豐坊文娛館裡，「阿祖」5月29日表示，他的真實姓名中其實並沒有祖字，真實年齡比吳彥祖更大，「從小就有一些人會說我像吳彥祖」。隊員們都稱呼他為「阿祖」、「祖哥」。2012年，隨著網絡的發展，有更多人認識了他。

吳彥祖。(取材自微博)
吳彥祖。(取材自微博)

據報導，「吳彥祖也是我的偶像，我最喜歡他的『新警察故事』。」他說，很高興有人因為他更了解佛山的龍舟文化，同時也希望自己能盡量傳播好佛山的龍舟文化。

談及是否會有偶像包袱，他表示，「與其說是包袱，不如說是壓力。」他還看到過一些不好的評價，比如說認為他打鼓很一般、年紀大打不好鼓等。這些不好的評價會激勵他做得更好，希望能進一步提高自己的技術。「我想成為隊伍中更好的『節拍器』，幫助隊伍提高成績。」

在龍舟比賽中，每支隊伍都有著自己獨特的節奏感，鼓手則相當於整個隊伍的節拍器。談及為何成為隊伍中的鼓手，「阿祖」表示，陳豐龍船隊以前的鼓手是他哥哥，後來哥哥因為個人原因，便將鼓手的位置傳承給了他。「另外，我也會看其他隊伍的鼓手是怎麽打鼓的，從而形成自己的經驗、技巧。」

他說：「希望能不讓熱愛嶺南龍舟文化的粉絲們失望，也希望吳彥祖的粉絲們不要討厭『山寨版』的吳彥祖。」

吳彥祖疊滘分祖。(取材自九派新聞)
吳彥祖疊滘分祖。(取材自九派新聞)

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