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通縮問題加劇 大摩估中國今年名義GDP落在3.5%

記者陳湘瑾／即時報導
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中國今年通縮壓力難消散，大摩中國首席經濟學家邢自強近日表示，大陸以供給側為中心的增長模式短期內很難逆轉，料通縮將會持續。（取材自度）
中國今年通縮壓力難消散，大摩中國首席經濟學家邢自強近日表示，大陸以供給側為中心的增長模式短期內很難逆轉，料通縮將會持續。（取材自度）

中國今年通縮壓力難消散，大摩中國首席經濟學家邢自強近日表示，中國以供給側為中心的增長模式短期內很難逆轉，料通縮將會持續，若要逐步轉向以消費為中心，需要改變地方政府的激勵機制、改變財政模式等，有些很棘手、甚至是政治敏感領域。

摩根史坦利（大摩）近期將2025年中國GDP增長率預測從4.2%上調至4.7%，但考量持續通縮，名義GDP（指按當時市價計算的GDP）增速或將在今明兩年停留在3.5%—3.6%的較低水平。

財新網報導，邢自強30日在大摩舉行的年度中期展望媒體見面會上表示，無論是地方政府的激勵機制、財稅體制、國有企業行為模式，還是一直以來中國經濟對供給側的路徑依賴，都使得通縮的壓力根深蒂固。

邢自強指出，中國地方政府的考核側重於GDP，這事關地方官員的政績考核。GDP本身是生產型統計，不是消費型統計，這使得工業產出和出口更容易納入統計數據，政策傾斜便隨之偏重出口、投資，而對消費和服務關注不足。

財政方面，由於基於生產和產出的增值稅是中國第一大稅種，而非所得稅，當地方官員試圖讓一家電池廠商或汽車公司在其縣市級城市建立工廠時，公司最終能獲得多少利潤並不重要，更重要的是產出，地方財政收入和政績考核都更與產出掛鉤，而不是當地家庭收入和居民消費掛鉤。

邢自強提到，中國國有企業的利潤一般多用於再投資而非分紅，這與國企承擔著戰略擴張任務有關。在民營企業佔主導地位的電動汽車領域，當前陷入價格戰，國資背景的傳統車企不僅沒有退出市場，反而憑藉低息貸款的優勢投入綠色轉型，這在一定程度上加劇行業產能過剩。

中國房地產方面，房地產市場低迷造成的負財富效應，是形成當前通縮的重要原因之一，政府為了彌補房地產動能的缺失，實現新舊動能轉換，將包括補貼、銀行信貸等資源向製造業傾斜，也更加重了供需不平衡，從而使通縮進一步惡化。

基於上述原因，大摩對中國經濟的看法是通縮會持續，但期待以供給側為中心的模式逐步轉向以消費為中心，邢自強表示，這需要改變對地方政府的激勵機制、改變財政模式、改變國有企業治理，「所有這些都是非常棘手、有時甚至是政治敏感的領域。」

中國國家統計局本月10日公布的數據顯示，中國4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值；生產者物價指數（PPI）年減2.7%，近六個月最大跌幅，且連續30個月呈現負增長趨勢‌。分析指出，隨出口減弱，中國面臨通貨緊縮壓力可能加劇。

房地產 貸款 摩根史坦利

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