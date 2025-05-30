中國1隻小土狗征服千萬老外 查King Charles出現的是牠

火爆全網的狗王「長毛」。(視頻截圖)

近日，河北承德一隻名叫「長毛」的土狗因一段震懾犬群的視頻，在中外網路走紅，視頻累計播放量超過1億。畫面中，數隻狗正對峙時，「長毛」從容登場，體型壯碩的大黑狗瞬間低頭示弱，其他狗也迅速退讓，最終「鬧事者」被長毛輕鬆踩在腳下。「長毛」不怒自威的姿態，被網友封為「最強阿爾法」，迅速引發廣泛關注與惡搞二創。

綜合瀟湘晨報、自媒體報導，「長毛」飼主胡子哥表示，長毛為2021年收養的流浪狗所生，自幼性格獨特、不群，經常主動挑戰狗群中的強者。三個月大時便與一隻黑犬多次對戰，最終擊敗對方，奠定狗王地位。雖體重僅40多斤，但能穩壓上百斤的大型犬，在百餘隻狗中建立絕對威信。

長毛火後網民的二創。(視頻截圖)

火爆全網的狗王「長毛」。(視頻截圖)

胡子哥家住承德農村，院子3000多平米，飼養逾百隻狗，犬群早已「部落化」。他表示，「長毛不欺負小狗，也不愛打架，但它能一眼鎮場，狗群打架牠一到場就都不敢動了。」長毛也幫他維持秩序，是不可或缺的「狗群管家」。自影片走紅後，他帳號粉絲暴增十倍，狗糧與寵物 品牌紛紛主動洽談合作。

讓長毛暴紅的影片最早是由中國網友轉發至國外社交平台。影片中，一隻黑背犬正單挑4條狗，觀眾原以為牠是「狗王」，未料體型普通的小白狗「長毛」現身，黑背立刻趴地服從，場面充滿戲劇性。長毛全程冷靜、不吠不躁，壓迫感十足，網友驚呼「這才是真正的王」。

不少網友留言調侃：「長毛比老闆還有威信」、「一條會帶隊的狗」。更有粉絲將牠命名為「King Charles」，稱其為史上最強Alpha狗，反差萌與領袖氣質讓牠意外成為國際級狗界紅人。有趣的是，以前網友在TikTok 搜King Charles出來的是：英國國王查理三世 ，而現在出來的是：土狗「長毛」。