安徽小村百年石獅被盜17年 竟現身私人博物館

當年村民與失竊前的石獅合照。(取材自大風新聞)

安徽宿州市蕭縣一座17年前被盜的石獅，近日疑似在江蘇徐州的一家私人博物館現身，引發網友關注。有村民指出，從各樣細節特徵來看，確實就是當年村裡當年失竊的石獅子，網友發文希望能歸還這尊有百年歷史的「鎮村之寶」。蕭縣和徐州兩地的警方也已介入調查，目前館方也表示配合核實中。

據香港 01、大風新聞報導，這尊雕刻精美的石獅當年在村中已存在至少百年，是2008年才從王寨鎮陳樓村被盜，當時只留下了被撬壞的基座和輪胎印。17年後，一名村民在參觀博物館時，看到館藏的石獅，從細部特徵來看，認為就是當年村裡的石獅。

博物館目前展出的石獅。(取材自大風新聞)

網友發文呼籲歸還石獅給陳樓村，還描述了他如何判斷是同一尊石獅，他稱「小時候我經常爬上去玩，對於石獅的殘缺部分非常熟悉」，表示博物館中的石獅頸部有著一樣的殘缺不全。其他村民表示，記得該石獅掉了一小塊，「那可是斷的」。村裡長者也表示，石獅原本就在這位網友家旁，網友應該不會認錯。蕭縣及徐州警方已接獲村民代表報案，並開始調查。

安徽蕭縣文旅局表示，已派人前往王寨鎮核實情況，並將與徐州聖旨博物館對接。徐州市文旅局則表示，多個部門正在聯合調查此事。「我們文物科的同事還在博物館現場，正在調查，取證需要一點時間。」