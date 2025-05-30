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義烏聖誕出貨提前 5月飆高峰 美訂單僅占1成

中國新聞組／北京30日電
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全球耶誕用品集散地浙江義烏，五月進入耶誕裝飾用品的生產高峰期，圖為工人忙於生產耶誕帽。（中新社）【作者：張幼芳，日期：2025-05-30，數位典藏序號：20250529194753744】
全球耶誕用品集散地浙江義烏，五月進入耶誕裝飾用品的生產高峰期，圖為工人忙於生產耶誕帽。（中新社）【作者：張幼芳，日期：2025-05-30，數位典藏序號：20250529194753744】

距離聖誕節還有200多天，浙江義烏的聖誕用品商戶已經開始忙碌。浙江省義烏市聖誕用品行業協會秘書長蔡勤亮28日說，今年的預售季比往年更早一些，過去都是6月底到7月中旬是出貨高峰期，今年5月就忙到團團轉。

中新社報導，義烏被稱為「全球最大的小商品集散中心」，超210萬種商品發往全球230多個國家和地區，擁有超500家聖誕商戶，每年向100多個國家和地區出口約2萬種聖誕用品。

蔡勤亮表示，近年來義烏的聖誕用品主要出口至南美、東南亞俄羅斯等地區，聖誕掛件、聖誕樹和聖誕帽是排名前三的熱門商品。

談及部分民眾關心的「美國對義烏市場生產的聖誕用品供需變化」，蔡勤亮結合近年來的外貿數據分析道，從市場角度來看，人口因素在聖誕用品的消費中起決定性作用。雖然美國在一些人的認識中擁有較強消費能力，但是由於當地總人口有限，聖誕用品的購買量自然受限。

報導稱，美國市場的大部分聖誕訂單是通過廣交會等平台達成，因此，目的地為美國的聖誕用品訂單量僅占義烏市場聖誕用品出口總量的10%左右。對比來看，南美、東南亞地區對義烏市場的聖誕用品需求較大，且近幾年來有所增長。 　　

「這次我主要採購一些聖誕樹上的飾品，用於滿足南美地區客戶和西班牙客戶的需求。我了解到，一些商戶有少量的聖誕飾品現貨，我選擇先買走，然後再向工廠訂購一批貨品」，外商魯伊斯說。

為了應對出貨高峰期的需求，義烏聖誕商戶蔣小平甚至將生產任務分解至浙江周邊地區。江西、安徽都有他們長期合作的加工坊，目前都正在陸續交付老客戶提前確定的大批量訂單。

義烏專售聖誕用品的商戶陳慧娟還談起這幾年來的行業變化。她說，今年除了出貨高峰期提前以外，這些年歐洲市場對聖誕產品的精美度要求提升，產品製作一旦複雜，利潤空間自然也會更可觀。

東南亞 聖誕節 俄羅斯

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