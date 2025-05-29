青蛙跳奪冠…陳芋汐贏了也遭網暴 抖音清除相關言論

2025年全國跳水冠軍賽女子雙人10米台決賽，上海安踏隊組合陳芋汐（右）/掌敏潔獲得冠軍。（新華社）

跳水運動員陳芋汐 近日在全國跳水冠軍賽上獲得出色成績，卻意外成為網路暴力的受害者。除了10米台女單奪冠，由於全紅嬋因傷退賽，陳芋汐攜手「新搭檔」掌敏潔出戰女雙10米台獲得金牌後，抖音 上出現大量針對陳芋汐的攻擊和侮辱言論，引起廣泛討論和譴責。

網暴陳芋汐留言，戲稱她用「青蛙跳」穩穩拿下比賽冠軍。（取材自微信）

南方日報報導，一些網友在抖音上質疑陳芋汐的比賽成績是否合理，甚至對她的跳水技術諷刺和批評。有人戲稱陳芋汐是用「青蛙跳」穩穩拿下比賽冠軍，聲稱她不論如何都能拿金牌，「炸魚都能得冠軍」；還有人指責她利用不正當手段獲得冠軍，「關係戶，國內冠軍都是她家的」、「陳在中國只要跳進池子就是冠軍」。

對於這些攻擊性言論，抖音黑板報官方微博做出回應，表示平台已經全面清理針對運動員的攻擊、侮辱、極端等不友善言論。同時，平台呼籲用戶理性表達支持，抵制網路暴力，展開專項治理，打擊誹謗、煽動對立和非理性追星行為，營造正面健康的網路氛圍。

同日中國體育報發布也提到：「在前不久的多哈世乒賽上，國乒小將林詩棟輸球被網暴，國乒選手之間的比賽繼巴黎奧運 會之後再度出現被喝倒彩的情景。而陳芋汐在全國跳水冠軍賽上雖然拿到了冠軍，依然難逃被網暴的結局。」

報導指出，「雖然競技體育中常常會有平局的存在，但終歸還是要分出輸贏、分出高下、決出排名。當這種無論輸贏都被『暴揍』的兩難境地日益頻繁地成為輿論環境中的常態，終將會把體育推向不可輸也不可贏的困局」。