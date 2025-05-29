全網羨慕了 山東超狂村 男女滿22歲就免費分1套100平米房

分配樓房現場。（取材自海報新聞）

有人為買房子窮盡一生努力，但在山東省沂南縣界湖街道南村社區，只要是該村居民，不管男女、年滿22歲就能免費獲分一套100平方米的樓房。據報導，該村如此「豪橫」，是因為基於「共同富裕」成立村辦集體企業，如今該村固定資產達20多億元（人民幣，下同），16年來已免費分配樓房218套。報導近日衝上熱搜，羨煞全網：「現在遷戶口還來得及嗎」、「建議全國推廣」。

22歲的山東省沂南縣界湖街道南村社區居民李科辰，在村裡召開的適齡青年免費分配樓房大會上，分到了一套100平方米的樓房。（取材自海報新聞）

央視網報導，22歲的山東省沂南縣界湖街道南村社區居民李科辰，日昨樂開了花，他在村裡召開的適齡青年免費分配樓房大會上，分到了一套100平方米的樓房，完全免費。

根據第七次人口普查 ，截至2020年末，山東沂南縣界湖街道的常住人口為17萬4796人，而界湖街道轄下有南村社區等49個村級區畫單位，平均一單位約3500人。

南村社區工作人員表示，該村從2009年就已開始免費為適齡青年分配樓房，今年共有六名青年每人分到一套100平方米的樓房。「16年來，我們村共免費分配樓房218套。」

海報新聞報導，南村分房採取二次抓鬮的方法；第一次抓鬮，按照分房青年出生時間早晚抓順序號；第二次抓鬮，按照順序號抓樓房號。順序號和樓房號抓出後，均由工作人員當場記錄在案，並簽訂分房合同，確保公平公正。

49歲的社區居民胡發全說，每年年底，社區還會給每個人分紅，60歲以上每人7000元，60歲以下每人4000元。細數南村的好處，胡發全用「女孩不想外嫁，男孩不愁找對象」總結。

據悉，以前南村社區比較貧窮，2005年，同村退役軍人、民營企業家李鳳德回村擔任黨支部書記、村委會主任。李鳳德上任後，和大夥一起確立「發展集體經濟，走共同富裕」的路子，成立村辦集體企業--山東廣匯集團，建設了10萬平方米的沿街商鋪，每年租金 收入2000多萬元。如今，南村固定資產20多億元，集體收入超億元，人均可支配收入3.9萬元。

工作人員說，除免費分配樓房外，「逢年過節，村裡都發放花生油、麵粉等福利，每年免費為老年人健康查體等。村裡還投資數百萬元改造了社區道路，新建停車位、充電樁，開通了燃氣和集中供暖。十多年來，南村用於民生方面的支出達3億元。」

對此，網民羨煞紛紛留言「現在遷戶口還來得及嗎」、「這才是社會主義分配制度」、「建議全國推廣」。