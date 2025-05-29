北京限韓令鬆動? 騰訊音樂罕見砸12.7億元入股韓娛SM

限韓令鬆動？據韓聯社報導，南韓 金融監督院電子公示系統27日顯示，南韓娛樂巨頭HYBE將於6月30日收盤後通過場外大宗交易方式，向中國騰訊音樂娛樂集團（TME）旗下香港 法人出售其所持全部SM娛樂股份，交易金額約2433億韓元（約12.7億元人民幣、1.7億美元）。據了解，這將是近年來中國企業罕見地對南韓公司的投資。

彭博報導指出，騰訊將從知名南韓團體防彈少年團（BTS ）所屬公司HYBE有限公司購買股份。根據監管文件，騰訊音樂將從HYBE手中收購這些股份，後者將以每股11萬韓元的價格出售其所持有的220萬股SM娛樂股票（占SM娛樂股份的9.38%），較該股27日收盤價折價15.3%。

韓聯社引述HYBE方面表示，此舉旨在聚焦核心業務、優化資產結構，所回收資金將用於發掘未來增長動力。HYBE曾在2023年斥資4228億韓元，從SM創辦人李秀滿手中收購SM娛樂14.8%股份，成為SM娛樂最大股東。但HYBE此後在與Kakao圍繞SM娛樂收購戰中宣布退出，並逐步減持股份。

報導稱，若本次交易完成，HYBE將完全撤出對SM娛樂的投資，騰訊音樂娛樂集團則躍升為SM娛樂的第二大股東，僅次於Kakao。

報導指出，騰訊此番交易，正值外界普遍猜測中國將解除對韓流在中國演出長達近十年的非官方禁令。這可能使SM娛樂等南韓公司有機會通過與騰訊的合作，恢復音樂發行。

對騰訊而言，這筆交易將是其多年來首次在南韓音樂產業進行重大投資。騰訊持有南韓YG娛樂公司4.3%的股份，以及南韓最大網路企業Kakao公司5.95%的股份，Kakao也是SM娛樂的最大股東。

花旗銀行分析師在一份報告中更表示，「已經看到中韓關係解凍的早期跡象」。