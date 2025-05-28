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中國首個固定式海上光伏項目 全容量併網發電

中國新聞組／北京28日電
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中國首個樁基固定式海上光伏項目--中國廣核集團煙台招遠400兆瓦海上光伏項目全容量27日併網發電。山東省能源局副局長孟凡志表示，將有效推動區域能源結構轉型升級，對於加快構建多元互補的能源供給體系、助力打造現代海洋經濟發展高地。

中新社報導，此項目位於山東省招遠市萊州灣海域，總用海面積512.7公頃，通過16回35千伏集電線路接入220千伏陸上升壓站。「該項目於2023年12月26日開工建設，場區水深8.5米至11米」。中國廣核新能源控股有限公司董事長張志武表示，項目預計年平均發電量6.94億千瓦時，等效減少標煤消耗約20.87萬噸，減排二氧化碳約53.58萬噸，相當於植樹造林1562公頃。

中國廣核新能源控股有限公司總經理李光明說，團隊在光伏組件研發應用、支架單元技術設計以及海上打樁等方面打造三大創新應用。

針對項目環境特性，中廣核聯合研發國內首批適應海洋環境的單晶矽異質結N型雙面雙玻組件，光電轉換效率達22.86%。

項目由121個發電單元組成，每個發電單元由6至8套光伏支架單元組成。項目團隊採用行業首創的「大跨度螺栓球鋼網架+螺旋變徑鋼管樁」技術，打造「超級支架」。單套光伏支架單元可承載裝機相當於6個標準籃球場大小。

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