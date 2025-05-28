我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

中國銀髮經濟升溫 適老產品達21.6萬種 成長255%

中國新聞組／北京28日電

中國國家市場監管總局表示，在近年來中國大力發展銀髮經濟背景下，適老化產品迅速增長。

中新社報導，數據顯示，今年前4月，中國適老化產品數量明顯增長，適老化產品新增2.87萬種，同比增長255.2%。截至4月底，全國消費品總量為21860.4萬種，其中適老化產品總量21.6萬種，涉及近萬家企業。

具體來看，今年前4月，拐杖、輪椅、代步車等助行產品在政策驅動下呈現爆發式增長，為老年人便捷出行和生活質量提升提供保障，助行產品新增0.6萬種、同比增長1032.1%。此外，日常生活輔助用品增1.8萬種、同比增260%；居家安全產品增0.2萬種、同比增長220%；護理用品新增0.1萬種、同比增166%；康復訓練器材新增0.07萬種、同比增長12.2%；健康監測設備新增0.1萬種、同比增8%。

從地域分布看，截至4月底，東、中、西、東北部適老化產品數量分別是20.4萬種、0.9萬種、0.2萬種、0.1萬種，呈現地域發展不均衡狀態。東部地區的適老化產品數量全國占比94.4%，主要分布在浙江省、江蘇省、廣東省，這些地區有較強的製造業基礎和供應鏈優勢，是中國醫療器械、康復器具等適老化產品的生產基地。

截至2024年末，中國60歲及以上人口已達3.1億，占總人口的22%，老齡化程度持續加深。整體數據顯示，儘管適老化產品增速顯著，但供給規模和人口基數相比仍存在明顯不足，市場開發空間可觀。

供應鏈

上一則

港30招拚銀髮經濟 1年效益料21.6億美元 學者指措施零散

下一則

孫繼海免費青訓營被控索「天價退隊費」網卻質疑家長想白嫖

延伸閱讀

紐森在灣區發聲：加州以多元與創新迎戰不確定未來

紐森在灣區發聲：加州以多元與創新迎戰不確定未來
紐約客談／走出華人核心區的華裔政客

紐約客談／走出華人核心區的華裔政客
全美人口出走潮 洛杉磯稱冠

全美人口出走潮 洛杉磯稱冠
川普砍預算 恐傷紐約社會副利

川普砍預算 恐傷紐約社會副利

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬