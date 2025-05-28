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撞高考 張學友東莞演唱會改期 粉絲：考不上別賴歌神

中國新聞組／北京28日電
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張學友東莞演唱會因為跟高考撞期而改期。圖為演唱會宣傳海報。(取材自微博)
張學友東莞演唱會因為跟高考撞期而改期。圖為演唱會宣傳海報。(取材自微博)

張學友60+巡迴演唱會東莞站6月6日至8日在廣東東莞銀行籃球中心舉辦，由於演唱會有兩天與高考時間重合，地點又靠近高考考點，因此遭到當地民眾的投訴。最終主辦方決定將演唱會延至8月底再舉辦。對此，不少購票的粉絲抱怨「無妄之災」、「這下考不上，別賴上學友了」。

瀟湘晨報報導，本月初，貓眼APP宣布張學友60+巡迴演唱會東莞站確定於6月6日至6月8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開三場。

由於高考時間是6月7、8日，演唱會地點與和高考考點東莞市第六高級中學距離只有兩公里。不少家長憂心影響考生發揮，因此上東莞市「陽光熱線問政平台」反映，希望張學友演唱會能夠改期。

對此，東莞市文化廣電旅遊體育局回覆。稱演唱會時間為6月6日至8日晚上7時30分，與6月7日和8日上午9時開考的高考時間並沒有重合。

經現場測試，東莞籃球中心是一個封閉的室內場館，離場館最近的高考考點東莞市第六高級中學直線距離約有1.6公里。並結合籃球中心以往舉辦大型演出的情況綜合研判，對外產生的噪音較小。

文旅局並指出，高考考生赴考及返回基本都由學校集中組織，並全程由交警護送。演唱會開始時，考試已經結束。籃球中心及周邊地區會有交警部門會提前做好周邊道路交通管制和疏導。

主辦巡演的廣州禾光飛揚傳媒在27日發布通知，6月6、7、8日舉辦的張學友60+巡迴演唱會東莞站將延期至2025年8月29、30、31日同一時段，演出地點不變。禾光飛揚並決定對東莞市以外來觀看演出的觀眾做出相應補償。

不少粉絲湧入主辦方微博留言惋惜，「高考那麽那麼多開演唱會，偏偏只有張學友被迫延期」、「8月的最後3天到時家長又跳出來說影響開學」。也有粉絲調侃，「不考個清華北大，怎麼對得起歌神跟買票粉絲」。也有人說，「學友哥，以後咱們不去東莞這個城市開了」。

高考 微博

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