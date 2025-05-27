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上海頻傳「欄桿刺客」 被扎傷者崩潰：去醫院也沒用

中國新聞組／綜合報導
上海張東路張家濱橋出現玻璃纖維裸露現象的欄桿竟然與橋等長。(取材自上海新聞廣播)
上海張東路張家濱橋出現玻璃纖維裸露現象的欄桿竟然與橋等長。(取材自上海新聞廣播)

有上海市民近日反映，位於浦東新區的張東路張家浜橋欄桿表面有玻璃纖維外露。一名母親帶孩子出門遛彎，回家路上孩子表示手發癢，隨後發現應是觸摸欄桿後有玻璃纖維扎進手中，去醫院也無法完全清理乾淨，只能等待自然脫落。另外還有幾人也被街頭欄桿「刺客」扎傷，相關單位接獲通報後，已有部分欄杆被修繕或拆除。

據上觀新聞報導，張東路張家浜橋是一座全長150米的跨河橋，欄桿均採用玻璃鋼材料。玻璃鋼材強度大、性價比高，且相較於普通鋼材不易出現生鏽等問題，十幾年前在公共設施建設中被推廣使用，使用初期反饋良好。如今經歷十多年的風吹日曬，材料已經嚴重老化。

出現玻璃纖維裸露現象的欄桿與橋等長，位於橋的兩側。幾乎所有欄桿表面都有表層老化的現象，玻璃纖維裸露。除了手通常會觸碰的部分外，欄桿下部的防護橫桿以及立柱表面也可見細小的玻璃纖維。滬宜公路南翔至馬陸段的欄桿也有類似情況，這裡欄桿的老化程度甚至更嚴重，表層的玻璃纖維甚至可以從欄桿表層突起。只要手指輕微拂過，表層的玻璃纖維就會沾上手指。

欄桿表層出現成片網狀玻璃纖維。(取材自上觀新聞)
欄桿表層出現成片網狀玻璃纖維。(取材自上觀新聞)

一名遛狗的市民表示，「這邊欄桿出現這種情況好久了，看著亮晶晶的，手扶上去要癢的」，她已經習慣遛狗的時候避開欄桿休息，欄桿下部甚至「狗也不理」。但仍有不少路過的市民隨手扶上欄桿或倚靠在欄桿上，經提醒後才注意到玻璃纖維裸露現象。

目前欄桿「刺客」現象主要依靠市民發現和反饋，不少市民表示通過上海12345市民服務熱線投訴後，相關欄桿會被修繕或拆除。

滬宜公路多處欄桿玻璃纖維裸露。(取材自上觀新聞)
滬宜公路多處欄桿玻璃纖維裸露。(取材自上觀新聞)

@charming.hakka

上海街头惊现栏杆刺客 ，不少市民被刺伤！女子崩溃：去医院也清理不干净。

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