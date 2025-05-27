「閩閩，我們來抄作業」梅州文旅宣傳爆抄襲 被罵翻下架

梅州文旅宣傳片（左）直接挪用福建文旅沙縣小吃的宣傳片（右）。（視頻截圖）

廣東梅州市文旅局翻車了，近日其官方社交平台帳號發布的宣傳視頻被指與福建省文旅廳2022年發布的沙縣小吃推廣視頻高度相似，甚至還留言給福建省文旅廳「閩閩，我們來抄作業了！」被網友砲轟「這叫抄襲？是直接盜用吧」、「還留言來抄作業太low了」。目前梅州文旅承認是工作疏忽，表示歉意，視頻已下架處理。

綜合大皖新聞、瀟湘晨報等媒體報導，梅州文旅發布的視頻與福建省文旅廳在2022年5月推出的沙縣小吃文旅創意廣告片中的一段高度相似。該段廣告片走狗血又典型的偶像劇風格，一對情侶在大雨下說著言情電影裡的經典台詞，卻還加入了福建人「普通話燙嘴」這種梗來自嘲，最終要引出的食物，是沙縣的「燙嘴豆腐」。

而在梅州文旅發布的視頻中，演員表演的畫面直接使用福建文旅視頻，但在配文和旁白上，加上了一些梅州特色美食的介紹。福建文旅視頻片段末尾的旁白是「來福建，享福味」，梅州文旅的旁白則是「來梅州，享美味」。

梅州文旅宣傳片（左）直接挪用福建文旅沙縣小吃的宣傳片（右）。（視頻截圖）

改個文字就直接搬用的宣傳視頻隨即遭網友砲轟，怒批「直接改字幕加兩句話就說是自己的」、「這已經不是抄襲，是光明正大的偷了」、「真是丟人」。

據了解，福建省文旅廳旅遊宣傳中心一位工作人員表示，當初那條視頻劇本改了幾十稿，磨了半年才推出來，花了非常多的力量和心血，一推出就引起了很大的關注；對於梅州文旅的做法，他認為，「不是抄襲，只是借鑒得不夠高級。」

梅州文旅工作人員則強調，他們已經主動聯繫了福建文旅方，對版權問題也進行了充分的溝通。並表示，梅州與福建文旅長期以來都有友好的互動，在文化推廣、旅遊資源共享等方面進行一些合作，「所以這一次的事情也是我們的一點疏忽，我們也表示歉意。」