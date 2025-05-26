山東灰鶴誤入老虎區「1對7」下場慘 遊客嚇：職場命案

闖進虎園的鶴一度與七隻老虎對峙。(視頻截圖)

近日一名遊客發布視頻，稱在山東省的一處動物園，見到一隻灰色的蓑羽鶴闖入老虎區的水池飲水，與七隻老虎對峙後，被「圍攻」捕食。有媒體稱被捕食的鶴並非動物園養殖的，是野生鶴誤入。動物園則表示，不清楚是否野生鶴，「還在核實中」。網友對鶴為什麼沒飛走表示疑惑，也幽默留言，「真以為是紙老虎啊，罵兩句得了，死的毛都沒了吧」。

綜合新京報、極目新聞報導，這起事件發生在山東省德州 市的「泉城歐樂堡動物王國」。5月24日有遊客目擊一隻鶴落在老虎區的水池飲水，很快引起園區內眾多老虎的注意，這隻鶴在眾多老虎的包圍下，被逼到水池畔一處邊坡，雖然牠不斷張開翅膀作勢恫嚇逼近的虎群，但最終在7隻老虎的圍獵下命喪虎口。

闖進虎園的鶴一度與七隻老虎對峙。(視頻截圖)

目擊民眾以為這隻蓑羽鶴是園區所飼養，稱他們目擊了一場「職場命案」，不過動物園員工指出，當地的鶴比較多，不只園區有飼養，附近人家也有在養，因此無法確定被吃掉的鶴是否是園區飼養，不過他個人偏向認為是野生鶴誤入虎園，因為園內飼養鶴的區域與虎園距離非常遙遠。這起事件發生後，動物園已加強監管。

視頻被放到網上，掀起網友熱議，大家紛紛質疑「鶴為啥不飛走」，有人留言可能是「一開始雙方都不知道自己的實力」，也有人說「這就是傳說中的虎鶴雙形？」不過事後，也有媒體報導動物園的客服人員表示園區未出現類似情況，認為是網路誤傳訊息，而園區正在進行調查。