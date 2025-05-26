李子柒有新身分 任非遺推廣大使 籲青年創作者加入

李子柒（右）獲聘中國非物質文化遺產保護協會「非遺推廣大使」及「青年非遺視頻創作哺育行動總顧問」現場。（取材自澎湃新聞）

粉絲過億的網紅李子柒，近日獲聘中國非物質文化遺產保護協會「非遺推廣大使」及「青年非遺視頻創作哺育行動總顧問」。李子柒表示，數字傳播是這個時代傳播傳統文化的重要載體，呼籲更多青年創作者加入，「一起讓老手藝更美更好地活在新時代裡」。李子柒隨科研工作者赴新疆 科考的紀錄片「天山回響」也將上線，畫面絕美，令人期待。

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封面新聞報導，2025非遺視頻創作大會近日在江西省婺源縣婺女洲景區開幕。發布儀式上，李子柒非遺工作站負責人李子柒獲聘中國非物質文化遺產保護協會「非遺推廣大使」及「青年非遺視頻創作哺育行動總顧問」。此次獲聘雙重身分，標誌著其從內容創作者向行業生態構建者進階。

大會首次聯動全國200餘位非遺傳承人及近百位青年創作人，以「視界非遺 創見未來——打造非遺傳播新生態」為主題，通過專業培訓、實景創作、成果展播等多元形式，探索非遺數字化傳播新路徑。六大平台同步啟動「青年非遺視頻創作哺育行動」，通過流量扶持、創作激勵等機制培育新生力量。

依託婺源國家級徽州文化生態保護區資源，大會精心打造非遺「五好」場景，並推出「非遺打卡路線」，集中呈現儺舞、徽劇、蜀繡等百余項非遺活態展演場景，參會者可在實景中沈浸式體驗傳統工藝與現代創意的交融。

另據紅星新聞報導，科普紀錄片「跟著科學家去旅行」第三集「天山回響」將正式上線。李子柒作為「科學探訪嘉賓」，隨科研工作者觀察越冬天鵝，在絕美霧凇中與天鵝同框。深入天山深處的雪崩研究站，與科研人員一起完成科考任務；又在那拉提草原的氈房中，與錫伯族刺繡傳承人圍爐而坐，與中科院院士共話科學研究背後的堅守與傳承。