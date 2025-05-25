他躺ICU搶救寫欠條？律師找錯人、告錯人 江西法院判錯人

朱男討債，他的律師找錯人、告錯人，法院判錯人，承審法院院長道歉；圖為朱男手中的借條。（取材自觀察者網／受訪者供圖）

江西贛州上猶縣60歲胡顯青中風 偏癱，近日被法院判決需還清15年前向朱男欠下的舊債2萬6000元（人民幣，下同，約3621美元）。胡妻說，朱男所稱借款日，丈夫正躺在ICU病房昏迷，如何能分身出院借錢還寫下借條？憤而上訴。此案經報導後，才查出全案告錯人還判錯人，禍首是朱男委託的律師一開始就找錯被告人。承審法院院長已向胡妻道歉，並表示會將朱男的律師送司法懲戒。

央廣網報導，胡男的妻子黃女士說，丈夫於2010年1月中風，搶救20多天後成為偏癱。年初，黃女收到法院傳票 ，稱胡男15年前向朱男借款2萬6000元長期不還，朱男對胡男起訴追債；法院一審宣判，認定債務存在，判定胡某青判決生效15日內向朱男償還26000元，並支付2024年12月16日後產生利息。

黃女稱，丈夫癱瘓不能出門，未能當庭對質，她提供了住院資料，丈夫2010年1月4日因為中風住進醫院，借條落款的1月8日，他在ICU搶救，之後就偏癱到現在，不可能跑出去借錢。

借款人朱男表示，該案件是一起誤會，是律師找錯了人、告錯了人。向他借錢的胡男多年未聯繫，只知道對方的姓名、大概年齡及大概戶籍信息。「委託律師通過他的方式找到的胡男具體信息。開庭的時候胡男沒出庭，我也始終沒見過黃女的丈夫，沒能進行辨認。」

朱男稱，已經對案件提出撤訴，並向黃女士賠禮道歉。「我們到派出所調取資料，民警找到上猶縣有兩位胡×青，同名同姓，相互只差兩歲。民警將兩人的照片給我看，借我錢的人確實不是黃女士的丈夫。」兩個人同名同姓，年齡不一樣，是他和律師搞錯了。

上游新聞報導，真正的借款人胡顯青，借款時他是交警部門的一名輔警，此後離職在外務工。他債台高築已被列為失信人員，處於失聯狀態。

江西省贛州市中級人民法院發布情況通報，一審判決認定事實錯誤，依法糾錯，將追責問責。