我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

「蜂產業」帶動農產經濟 中國增收逾3千億元

中國新聞組／綜合報導

5月20日是世界蜜蜂日。今年中國主會場活動在北京知蜂堂蜂博園開幕，主題為「親蜜無間」。在現場，蜂產業專家、行業領袖共同呼籲社會踐行「蜜蜂友好」理念、關注蜜蜂生態價值等，助力地球可持續發展。

新華社報導，中國養蜂業歷史悠久，蜂群數量和蜂農數量位居世界前列，是世界上的養蜂大國。

據中國蜂產品協會數據，2004年到2023年，中國蜂群數量從810萬群增加到949萬群，平均每年增加6.95萬群，呈現平穩增長。2023年中國蜂群數量約占世界蜂群總量的1/10。

「蜜蜂在促進植物繁殖與基因交流、維護生態平衡、支持生物多樣性方面發揮著不可替代的作用。」中國蜂產品協會副會長兼秘書長孫國峰說，全球範圍內，蜜蜂授粉每年為農作物增產超過1500億美元，在中國也能帶動農林產品增收逾3000億元人民幣。

本世紀以來，中國蜂產品行業發展迅速，蜂產品產量和出口數量長期位居世界首位。2024年中國蜂蜜產品出口到全球60多個國家和地區。蜂產品市場不斷發展壯大，帶動蜂農增收致富，推動了鄉村旅遊、科普研學等多種形態的產業發展，拉動了鄉村經濟增長。

「目前我國有約30萬家庭通過養蜂獲得主要收入，蜂產業對推動鄉村振興發揮了很大的作用。」孫國峰說。

當前，中國的蜂產品市場正在進入越來越「細分化」的階段。從過去只認識蜂蜜到現在的蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂蠟以及延伸出的系列保健品、化妝品、美容品等，消費者對蜜蜂產品的需求越來越呈現多元化。

世界蜜蜂日由聯合國於2017年12月確立。2018年起，世界各地相繼開展相關慶祝活動，至今已是第8屆。

今年中國主會場活動由中國蜂產品協會主辦，旨在呼籲保護蜜蜂棲息地、減少農藥使用、種植蜜源植物，在公園綠地、城市社區、企業園區增設棲息地，聯合各界力量打造蜜蜂、人與自然和諧共生的自然社會生態。

聯合國

上一則

徐悲鴻師友遺珍 香港展逾150原作、書信、手稿、版畫

下一則

港今年第5間…56年海運戲院6╱2熄燈 李小龍曾出席首映

延伸閱讀

黑貓養生館

黑貓養生館
小珍妮佛產後首亮相 走紅毯禮服被踩 吸血鬼男星跪地…

小珍妮佛產後首亮相 走紅毯禮服被踩 吸血鬼男星跪地…
艾瑪史東走坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

艾瑪史東走坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美
「誇張圍兜兜」招蜂引蝶 艾瑪史東坎城嚇到花容失色

「誇張圍兜兜」招蜂引蝶 艾瑪史東坎城嚇到花容失色

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病