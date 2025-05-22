沃爾瑪布局天津 華北最大門店開工 預計明年開幕

作為沃爾瑪旗下的全球大型倉儲式會員制商店，山姆自1996年在深圳開設中國首店以來，一直穩步發展。圖為在江蘇南京的山姆江北店。 （中新社）

5月20日，美國全渠道零售商沃爾瑪 在中國大陸華北地區經營面積最大的山姆會員商店（簡稱「山姆」）在天津舉行開工儀式，彰顯持續深耕中國超大規模市場的決心。

新華社報導，該項目總建設面積約25000平方米，計畫2026年開業運營，通過「1個線下（實體）賣場+20個線上雲倉」的全渠道模式，將更好滿足京津冀地區高端化、多元化消費需求。

天津是山姆在華北市場的重要戰略城市。「這是我們在天津落成的第三個項目，將為天津及周邊消費者帶來更高品質的會員制零售體驗。」沃爾瑪中國相關代表在活動現場說。

作為沃爾瑪旗下的全球大型倉儲式會員制商店，山姆自1996年在深圳開設中國首店以來，一直穩步發展，目前在中國運營55間門店。

「我們對山姆在中國的增長感到無比自豪。」沃爾瑪中國總裁、首席執行官朱曉靜在今年沃爾瑪投資者會議上表示，預計今年在中國年銷售額能超過5億美元的會員店數量將增加到8家。

近年來，沃爾瑪在中國的投資動作頻頻。2023年12月，沃爾瑪中國宣布，山姆每年計畫在中國新開六到七間門店。目前，中國在建的山姆項目有十幾個，分布在北京、廣東、浙江等地。

中國擁有14億人口的超大規模市場，已連續十餘年穩居全球第二大商品消費市場和最大網路零售市場。

「包括沃爾瑪在內的諸多外資企業用實際行動為中國市場投下信任票，彰顯出中國經濟發展活力和巨大的市場引力。」中國社會科學院學部委員余永定說。