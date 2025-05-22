我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

沃爾瑪布局天津 華北最大門店開工 預計明年開幕

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
作為沃爾瑪旗下的全球大型倉儲式會員制商店，山姆自1996年在深圳開設中國首店以來，一直穩步發展。圖為在江蘇南京的山姆江北店。 （中新社）
作為沃爾瑪旗下的全球大型倉儲式會員制商店，山姆自1996年在深圳開設中國首店以來，一直穩步發展。圖為在江蘇南京的山姆江北店。 （中新社）

5月20日，美國全渠道零售商沃爾瑪在中國大陸華北地區經營面積最大的山姆會員商店（簡稱「山姆」）在天津舉行開工儀式，彰顯持續深耕中國超大規模市場的決心。

新華社報導，該項目總建設面積約25000平方米，計畫2026年開業運營，通過「1個線下（實體）賣場+20個線上雲倉」的全渠道模式，將更好滿足京津冀地區高端化、多元化消費需求。

天津是山姆在華北市場的重要戰略城市。「這是我們在天津落成的第三個項目，將為天津及周邊消費者帶來更高品質的會員制零售體驗。」沃爾瑪中國相關代表在活動現場說。

作為沃爾瑪旗下的全球大型倉儲式會員制商店，山姆自1996年在深圳開設中國首店以來，一直穩步發展，目前在中國運營55間門店。

「我們對山姆在中國的增長感到無比自豪。」沃爾瑪中國總裁、首席執行官朱曉靜在今年沃爾瑪投資者會議上表示，預計今年在中國年銷售額能超過5億美元的會員店數量將增加到8家。

近年來，沃爾瑪在中國的投資動作頻頻。2023年12月，沃爾瑪中國宣布，山姆每年計畫在中國新開六到七間門店。目前，中國在建的山姆項目有十幾個，分布在北京、廣東、浙江等地。

中國擁有14億人口的超大規模市場，已連續十餘年穩居全球第二大商品消費市場和最大網路零售市場。

「包括沃爾瑪在內的諸多外資企業用實際行動為中國市場投下信任票，彰顯出中國經濟發展活力和巨大的市場引力。」中國社會科學院學部委員余永定說。

沃爾瑪 零售商

上一則

貴州畢節市持續降雨導致土石流 沖倒民房、多人被困

下一則

中國2024年投資歐洲100億歐元 7年來首見成長

延伸閱讀

關稅衝擊 Target跟進沃爾瑪漲價 家得寶逆勢操作

關稅衝擊 Target跟進沃爾瑪漲價 家得寶逆勢操作
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
川普警告沃爾瑪別漲價 自己吞下關稅「我會盯著你們，顧客也會」

川普警告沃爾瑪別漲價 自己吞下關稅「我會盯著你們，顧客也會」
轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病