沃爾瑪布局天津 華北最大門店開工 預計明年開幕
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5月20日，美國全渠道零售商沃爾瑪在中國大陸華北地區經營面積最大的山姆會員商店（簡稱「山姆」）在天津舉行開工儀式，彰顯持續深耕中國超大規模市場的決心。
新華社報導，該項目總建設面積約25000平方米，計畫2026年開業運營，通過「1個線下（實體）賣場+20個線上雲倉」的全渠道模式，將更好滿足京津冀地區高端化、多元化消費需求。
天津是山姆在華北市場的重要戰略城市。「這是我們在天津落成的第三個項目，將為天津及周邊消費者帶來更高品質的會員制零售體驗。」沃爾瑪中國相關代表在活動現場說。
作為沃爾瑪旗下的全球大型倉儲式會員制商店，山姆自1996年在深圳開設中國首店以來，一直穩步發展，目前在中國運營55間門店。
「我們對山姆在中國的增長感到無比自豪。」沃爾瑪中國總裁、首席執行官朱曉靜在今年沃爾瑪投資者會議上表示，預計今年在中國年銷售額能超過5億美元的會員店數量將增加到8家。
近年來，沃爾瑪在中國的投資動作頻頻。2023年12月，沃爾瑪中國宣布，山姆每年計畫在中國新開六到七間門店。目前，中國在建的山姆項目有十幾個，分布在北京、廣東、浙江等地。
中國擁有14億人口的超大規模市場，已連續十餘年穩居全球第二大商品消費市場和最大網路零售市場。
「包括沃爾瑪在內的諸多外資企業用實際行動為中國市場投下信任票，彰顯出中國經濟發展活力和巨大的市場引力。」中國社會科學院學部委員余永定說。
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