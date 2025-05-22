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「猛龍」過江 殲10CE征服大馬航展 吸引逾20軍政代表團

中國新聞組／北京22日電
馬來西亞第一副總理扎希德也親臨現場參觀殲10CE展品。(取材自環球時報)
馬來西亞第一副總理扎希德也親臨現場參觀殲10CE展品。(取材自環球時報)

日前在印巴空戰中創下驕人戰績的殲10CE戰機（代號「猛龍」），其模型於5月20日亮相馬來西亞蘭卡威航展之中航工業展區，成為國際軍貿市場新寵。來自馬來西亞、柬埔寨、寮國、泰國越南等國家和地區的20多個軍政代表團密集到訪中航技展台，開展深入交流。

香港大公報報導，依靠與地面防空雷達、空中預警機、霹靂15空空導彈的體系化協同，殲10CE通過「A鎖B射C導」，成為獵殺敵機的制空利劍。兩年前，殲10C曾經靠「顏值」驚艷蘭卡威，此次殲10CE則完全靠實力威震全球。

殲10CE領銜中航工業重點軍貿產品參展。(取材自環球時報)
殲10CE領銜中航工業重點軍貿產品參展。(取材自環球時報)

蘭卡威國際海空展是東南亞地區最具影響力的武器裝備展之一，本屆共有來自全球20多個國家和地區的860多家企業參展，涵蓋海事和航空航天等領域。

在20日蘭卡威航展開幕當天，中航工業展台特意將殲10CE置於最醒目的頭牌C位，吸引各國政要、將領紛紛前往參觀、諮詢、交流，聽取介紹。

環球時報報導，馬來西亞第一副總理扎希德以及泰國、越南、寮國、柬埔寨等20多個軍政代表團密集到訪中航工業展區，開展深入交流。許多國外觀眾紛紛到現場展出的殲10CE模型前拍照「打卡」留念，殲10CE戰機成為中航技展區的「流量擔當」。

大公報報導，中航技展台總面積166平米，位於航展館核心展區。圍繞東南亞地區安全態勢與裝備需求，中航技推出的參展裝備陣容以殲10CE戰鬥機領銜，運20運輸機、FC-31戰鬥機、直9ME直升機、翼龍2無人機、L15高級教練機等重點軍貿產品悉數登場。

殲10C是中國自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機，裝備先進的綜合化航空電子系統、有源相控陣雷達及武器系統，能夠在強電磁對抗環境下，進行超視距攻擊，以及多模式對地精確打擊。

在日前的印巴空戰中，一鳴驚人天下聞，擊落多架「陣風」戰機（又譯飆風），被譽為殲10CE的超強「買家秀」。

中航工業此次在蘭卡威航展隆重推出殲10CE，堪稱「精準投餵」。東南亞和南亞向來是中國軍貿的重點地區，而戰鬥機則是重點出口類型。

而除了中國空軍自用型殲10C之外，巴基斯坦空軍是唯一列裝外貿型殲10CE的軍隊。殲10CE裝備有先進的有源相控陣雷達，能夠進行大距離精確探測，抗干擾能力強，加上末端自動尋的鎖定的霹靂15導彈，殲10CE可以先敵發現、先敵跟蹤、先敵打擊。而巴基斯坦空軍此次殲10CE的大獲全勝，更得益於體系化優勢。藉助從中國進口了ZDK-3「絲路眼」預警機和紅旗9BE防空導彈，在此次空戰中做到了「A鎖B射C導」。

具體而言，「鎖」是指，地面防空導彈系統的搜索雷達率先捕捉鎖定「陣風」目標信息，發送給預警機，預警機通過數據鏈調度殲10CE前出突擊；「射」是指，殲10CE自身不開火控雷達，發射霹靂15導彈後，殲10CE迅速回撤；「導」是指，由預警機負責引導導彈。在這種操作下，霹靂15不開啟雷達，「陣風」無法察覺，直到霹靂15末端突擊時才打開主動雷達，此時「陣風」發現目標但為時已晚，無法逃逸。

軍事專家王雲飛披露，殲10CE戰鬥機將參加6月中下旬舉行的第55屆巴黎航展，「猛龍」與「陣風」將在戰場之外再度「交鋒」。

中國自主研製的殲10CE在印巴空戰中，擊落多架戰機。（取材自微博）
中國自主研製的殲10CE在印巴空戰中，擊落多架戰機。（取材自微博）

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