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印巴交火／殲10一戰成名… 中國官媒不裝了、高調宣傳

中國新聞組／北京22日電
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央視介紹殲10CE。（取材自央視新聞）
央視介紹殲10CE。（取材自央視新聞）

月初的印巴戰爭中，巴基斯坦用中國製殲10（J-10CE）戰機擊落法製「陣風」（Rafale，又譯飆風）戰機備受矚目。多日後，中國主流官媒央視首證實訊息，環球時報也藉社評肯定殲10是「爭氣機」。至此，中國主要官媒多不裝了，齊聲高調宣傳殲10，包括央視21日晚播出殲10紀錄片，人民日報發文「殲10的故事有多令人動容」。

由中央廣播電視總台華語環球節目中心策畫推出的紀錄片「殲10傳奇」於21日至22日晚在CCTV-4「國家記憶」欄目播出。以殲10飛機的研製歷程為主線，通過大量珍貴歷史影像、親歷者口述和專家訪談，全方位、多角度回顧這款中國自主研發的「爭氣機」誕生背後的故事，深入展現宋文驄等老一輩航空人的報國情懷與科學精神。

央視「軍情時間到」介紹殲10CE。（取材自央視新聞）
央視「軍情時間到」介紹殲10CE。（取材自央視新聞）

另據人民日報報導，中國外銷型戰機殲10CE首次取得了實戰戰果，在印巴空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失，殲10這款「爭氣機」再次牽動世界的目光。殲10CE為何能取得這樣的戰果？它的背後有怎樣的故事？

1986年，新型殲擊機研製被列為國家重大工程，代號10號工程。隨後，國防科工委正式任命宋文驄擔任總設計師。這一年，宋文驄56歲。

起初，殲10項目並不被看好。有人說，這是「五分錢想上長城，車票都買不起」。還有人說，新技術超過了60%，肯定是要失敗的。

在殲10研製初期，中國的飛機研究所裡連一台真正的計算機都沒有，但科研人員在艱苦的環境中，依然全神貫注 在研製上，反覆檢查一張張圖紙，攻破一個個技術難關。

一次，有人問宋文驄：「搞一個型號少則8年、10年，多則20年，你已經50多歲了，殲10能在你手裡定型嗎？」

他是這樣回答的：「這架飛機能不能在我手裡定型，我說了不算。但有一點可以肯定的是，通過這架飛機的研製，中國一大批現代飛機設計研製人才會成長起來，我們只要為他們鋪好了路，到時候我在不在沒關係。」

殲10首飛成功後，出生於3月26日的宋文驄高興地對年輕人說，殲10首飛成功是3月23日，「以後，我的生日就是這天了。」

此後，殲10在長達五年的試飛歷程中，完成了數千次起落，卻從未摔過一架飛機。2006年，殲10正式列裝空軍航空兵部隊。

央視介紹殲10CE。（取材自央視新聞）
央視介紹殲10CE。（取材自央視新聞）

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