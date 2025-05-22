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新戲剛殺青…51歲「國民媳婦」朱媛媛 抗癌近5年去世

中國新聞組／北京22日電
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2022年7月30日，朱媛媛憑藉「我的姐姐」獲得第36屆大眾電影百花獎最佳女配角獎。(新華社)
2022年7月30日，朱媛媛憑藉「我的姐姐」獲得第36屆大眾電影百花獎最佳女配角獎。(新華社)

有「國民媳婦」稱號的中國知名演員朱媛媛21日驚傳過世，其演員丈夫辛柏青發訃聞，指朱媛媛與病魔對抗近五年，沒有悲觀消沉，依然把對生活熱愛，用歡笑和溫暖傳給身邊每個人，最終於17日「平靜且從容」地離世，終年51歲，並已火化。朱媛媛30年演藝生涯鮮活詮釋了上百市井人物形象，曾奪「百花獎」最佳女配角等獎，5月才剛殺青的「造城者」成了她遺作。 

來源：YouTube

據文匯報報導，國家話劇院一級演員辛柏青21日發訃告，宣告妻子、著名演員朱媛媛已於17日因病離世；「在與癌症抗爭的近五年時間裡她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難」、「她走的時候平靜且從容，她用這種方式提醒家人不要虛度每一天、每一秒」。家人尊重朱媛媛的意願，喪事從簡。

生於山東青島的朱媛媛，畢業於中央戲劇學院表演系。1995年以「一地雞毛」中的「小保姆」一角嶄露頭角，後與同窗辛柏青結為伉儷。她的代表作有「貧嘴張大民的幸福生活」、「送你一朵小紅花」、「我的姐姐」、「小別離」等影視劇，曾獲第34屆中國電影金雞獎最佳女配角、第36屆大眾電影百花獎最佳女配角等獎項。

在1998年的電視劇「貧嘴張大民的幸福生活」中，朱媛媛飾演賢慧妻子角色走紅，拿下第26屆金鷹獎觀眾最喜愛女主角獎，被譽為「國民媳婦」。

之後，朱媛媛不斷挑戰自我，拓寬戲路，在「九九歸一」中飾演自私刻薄卻又不失善良的蔡小婉。在拍攝「孫中山」時，為了貼近宋慶齡這一角色，她在盛夏時節穿上棉衣棉褲，還經常戴著牙套。並在「送你一朵小紅花」中飾演患癌少年韋一航的母親，並以此片獲第18屆電影頻道傳媒大獎最受傳媒關注女配角獎。

朱媛媛近日才參演完新劇「造城者」，5月1日她曾在微博貼出新劇造型照表示剛殺青，怎料不到一個月便傳出噩耗，而此劇也成為了她的遺作。 

在話劇舞台上，朱媛媛也創造了多個經典的女性形象：孟京輝「思凡」中的小尼姑，「紅塵」裡受盡凌辱的德子媳婦，「大宅門」中「一趕三」演繹的黃春、楊九紅、香秀，及「四世同堂」裡賢良淑德卻充滿幽默感的韻梅。

患癌以來，朱媛媛並未息影。去年她與何冰、于謙合作的當代劇「多大點事兒」播出，她還為此劇配唱了片尾曲。她曾接受採訪時說：「我們每個人都會面對失去，失去家人、失去父母，直至失去自己的生命，哪個人能逃得掉呢？所以，與其恐懼擔憂，還不如就活在當下。珍惜每一分鐘、每一秒鐘。」

在丈夫辛柏青眼中，朱媛媛是那種「上來就會演」的天賦型演員。有人也曾評價她，「朱媛媛的演藝史，是一段國劇優秀作品的展現史」。

在1998年的電視劇「貧嘴張大民的幸福生活」中，朱媛媛飾演賢惠妻子角色，被譽為「...
在1998年的電視劇「貧嘴張大民的幸福生活」中，朱媛媛飾演賢惠妻子角色，被譽為「國民媳婦」。（視頻截圖）

癌症 微博

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