月薪3千人民幣公務員竟是「海王」7天娶2女 然後慘了

潘男與黃女的請帖。(取材自現代快報)

浙江麗水松陽縣發生一件令網民難以相信的消息，縣交通運輸局一名男子與兩名女子先後成婚，都發放了婚禮請帖，而兩場婚禮時間只間隔一周、還選在同間酒店。難道這不算重婚罪嗎？原來男子均未與女子登記領證。事發後，男子因嚴重違背社會公序良俗，被當地政府開除處理。網民大讚「 海王就是這樣的下場了」。

綜合媒體報導，引發爭議的潘男在交通運輸局任職，月薪3000元（約415美元）。他交往兩位女朋友，相關聊天記錄顯示，黃女是交通局的事業編職工，周女則是銀行員工。

潘男近期決定與女友結婚，他不僅與2名女性分別拍攝婚紗照，還製作了結婚請帖。兩場婚禮僅相隔一周，結婚的酒店選在同一家。而潘男給2人的五金都是貸款 買的，還帶2人去過婚房。

潘男在5月10日與第一名女生舉辦婚禮酒席，在5月17日與第二名女生再次舉辦婚禮酒席的時候，被第一名女生發現，這場「兩女共侍一夫」的鬧劇才會因此引爆。

潘男與周女的請帖。(取材自現代快報)

5月19日深夜，浙江省麗水市松陽縣聯合調查組發布情況通報，稱高度重視此事，潘男是交通運輸局行政執法輔助人員，其與黃女、周女同時保持戀愛關係。5月10日，潘男與黃女舉行了婚禮。5月13日，潘男向周女提出取消原計畫5月17日的婚禮。經查，潘男與黃女、周女均未登記結婚。 通報稱潘男行為嚴重違背社會公序良俗，造成不良影響，縣交通運輸局決定開除處理。

通報顯示，潘男向周女提出取消婚禮計畫，但未說明第二場婚宴是否舉行。網傳消息傳出潘男在第二場婚禮現場被第一位新娘抓包，顯然是17日的婚禮酒席按計畫進行。

對此，不少網友批評潘男是「時間管理大師」、「一個月3000塊，還能同時談2個」，也有網友語重心長的表示，「感情不是拼多多 ，拼單可不行哦」、「婚姻不是兒戲，得遵守道德法律」。