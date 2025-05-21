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名人為何扎堆賣衛生巾？毛利60% 黃子韜1夜能賺4千萬

中國新聞組／綜合報導
貨架上的衛生巾產品。（取材自南方都市報）
貨架上的衛生巾產品。（取材自南方都市報）

中國企業、名人近來紛紛投入衛生巾行業，外界好奇這項產品有這麼好賺嗎？有業者透露，大部分品牌靠代工，市場1片1元，但實際成本均價不到人民幣0.32元，毛利率高達逾60%。

紅星新聞報導，「做衛生巾」成了大熱門，除了在風口浪尖的中國男星黃子韜「朵薇」外，小米、凡客、東方甄選、全棉時代也扎堆入局。

「朵薇」上線當晚，價值49.8元的日夜組合裝70萬件上線即售空，銷售額突破4000萬元人民幣(554萬美元)，簡直賺翻。

目前大部分衛生巾品牌靠代工廠生產，據了解，泉州是全中國最重要的衛生巾、紙尿褲、洗臉巾等巾類產品的生產基地，2024年登記在冊的企業就超過500家，衛生巾年產量占全國的40%以上，在三至六線下沉市場占比達70%。

衛生巾品牌康飛飛（Calmfident）創始林俊說：「如果只是考慮衛生巾製作，成本和門檻並不高，找一家代工廠代工，達到起訂量就能生產。生產出來換個包裝就行。但如果真的想做成品牌，就要考慮代工廠的製作水平、材料知識以及周轉速度等，難度大大增加。」

林俊表示，為確保產品符合高質量標準，她們考察了上百家工廠，打樣幾十輪，才找到性能和成本匹配的合作方。「這個過程中，你需要看工廠資質、生產能力、設備情況等，如果完全不懂行，很容易踩坑。」

據頭豹研究院數據，衛生巾平均出廠價約1片0.32元(人民幣，下同)，多數品牌衛生巾的市場售價可達到約1片1元。中泰證券就曾在2019年發布報告指出，衛生斤產業為高毛利率產業，平均毛利率可達45%；該報告也顯示，衛生斤單片的終端銷價最終可達出廠價的三倍，而研發及管理費用僅佔總銷售額的6%左右。

黃子韜跨界賣衛生巾，圖為他在直播間帶貨，吸引粉絲搶購。(取材自電商在線)
黃子韜跨界賣衛生巾，圖為他在直播間帶貨，吸引粉絲搶購。(取材自電商在線)

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