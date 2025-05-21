HICOOL全球創業大賽北京開跑 參賽人數、項目雙破萬

HICOOL 2025全球創業大賽報名項目數量、參賽人數雙雙「破萬」，均同比增長36%再創新高。(圖／本報北京傳真)

HICOOL2025全球創業大賽日前在北京啟動，來自12大前沿科技賽道的全球上萬個優秀創業專案展開激烈角逐。

今年HICOOL全球創業大賽賽道由7個擴展至12個。大賽圍繞積體電路／量子資訊、人工智慧／機器人、5G／6G／物聯網／智慧城市、區塊鏈／金融科技、醫藥健康／醫療器械、生物技術／健康服務、高端儀器設備／通用型關鍵零部件、關鍵新材料／新能源／節能環保、智慧裝備／新能源智慧汽車、軟體和資訊服務／科技服務、現代農業／食品科技、文化創意等12大前沿科技賽道展開。

其中，積體電路、量子資訊、5G／6G等子賽道升級為一級賽道。以積體電路賽道為例，參賽項目數量同比增長107%。

賽程安排方面，初賽於5至6月在北京、香港、新加坡 三地同步拉開帷幕。未來數月，來自全球的創業項目將在HICOOL大賽的舞台上競展風采，歷經初評、初賽、複賽、決賽層層角逐，誕生一等獎、二等獎、三等獎及優勝獎共計200個獲獎名額。

今年是HICOOL全球創業大賽舉辦的第六年，共吸引來自全球139個國家地區、1萬55個創業專案和1萬3150名創業者踴躍參賽，項目數量與參賽人數首次「雙破萬」，同比增長36%。其中，5588個海外項目報名，占項目總數的56%，與去年同比增長19%。3886名外籍人才，占報名總人數的30%；報名者畢業院校涵蓋麻省理工學院 、劍橋大學、牛津大學、哈佛大學 、北京大學、清華大學等世界一流名校。

HICOOL品牌創立於2020年，是由北京海外高層次人才協會作為主辦方的一站式創業生態平台。截至本屆大賽，HICOOL全球創業大賽六年來，已累計吸引全球167個國家和地區的4.5萬名創業人才、3.4萬個優質項目參賽，成功孵化1家上市公司、16家獨角獸企業和157家專精特新企業。