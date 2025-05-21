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「全國通辦」新政實施後 「520」迎首個婚姻登記高峰

中國新聞組／北京21日電
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5月20日，成都金牛區舉辦中式集體婚禮，六對新人身穿傳統婚服領證。(取材自華西都市報)
5月20日，成都金牛區舉辦中式集體婚禮，六對新人身穿傳統婚服領證。(取材自華西都市報)

5月20日，因諧音「我愛你」成為新人扎堆領證的浪漫日子。今年成都「520」婚姻登記預約量達2684對，「521」預約量2277對，較往年有所增長。成都市民政局數據顯示，自5月10日實施婚姻登記「全國通辦」新政後，迎來首個登記高峰。異地戶籍新人領證更便捷，進一步推高了登記熱情。

華西都市報報導，當天，成都錦江區、成華區等婚姻登記處排起長隊，不少新人凌晨便到場等候，用紅本本定格愛情。現場許多新人手持鮮花、頭戴白紗，甚至自帶攝影師跟拍，將登記儀式變成「小型婚禮」。

「5月20日零點過，第一對新人已經來到現場排隊。」合江亭婚姻登記處工作人員曹彪說，上午8點半正式開放後，僅1小時就辦理了50對結婚登記。

據報導，為了迎接「520」登記小高峰，合江亭婚姻登記處在原本的預約基礎上加開30對，預約名額依舊是一搶而空。

另一邊，成華區二仙橋公園婚姻登記處同樣火爆。周女士和龍先生上午8點抵達現場，一人排隊，一人抓緊時間化妝做造型。「今天日子特別，必須精致！」周女士笑著說。

報導說，為了在當天更好「出片」，不少新人除了邀請攝影師和化妝師到達現場，他們還自備鮮花、大型「結婚證」、婚書、紅雙喜字等道具拍照。從漢服到新中式禮裙，再到西式婚紗，各種新娘妝造層出不窮。

今年婚姻登記的一大變化是「全國通辦」政策的實施。5月10日起，婚姻登記可憑身分證辦理，無須再提供戶口本。曹彪說，新政實施後，跨區域登記的新人數量增加，很多外省份到成都的年輕人也省去來回取戶口本的麻煩。

「我們是湖北人，現在在成都定居。本來領證結婚還要麻煩家人把戶口本寄過來，現在實行全國通辦，對於我們跨省領證來說就很方便。」趙女士和俞先生感慨。

為了迎接新政後的首個「520」，成都各個婚姻登記處也給新人準備了各種活動。金牛區政務中心婚姻登記處，六對身著傳統中式婚服的新人在眾人的見證下，步入婚姻殿堂，開啟人生新旅程。

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